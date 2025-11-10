Wiener Adventmarkt ist der beliebteste in Österreich

Weihnachtsmärkte sind nach wie vor beliebt: Drei von vier Befragten geben in einer am Montag vorgestellten Umfrage des Handelsverbands (HV) an, heuer mindestens einen Advent- bzw. Christkindlmarkt besuchen zu wollen.

Mehr als jede bzw. jeder Dritte hat gleich mehrere im Visier. HV-Geschäftsführer Rainer Will rechnet wie im Vorjahr mit einem Gesamtumsatz von 420 Millionen Euro. Der beliebteste Weihnachtsmarkt ist jener vor dem Schloss Schönbrunn. Die wichtigsten Beweggründe für einen Besuch sind laut dem Consumer Check des Handelsverbands mit Reppublika Research „die einzigartige Atmosphäre“ (74 Prozent) und das Trinken von Punsch oder Glühwein (54 Prozent). Gleichzeitig ist es ein Anlass, Freunde und Bekannte zu treffen (52 Prozent). Rund 14 Prozent nützen die Gelegenheit für den Kauf von Weihnachtsgeschenken. „Vor allem kleine und mittelständische Betriebe und Marktstandler vor Ort profitieren davon. Aber auch die umliegenden Einkaufsstraßen und Innenstädte können sich über verstärkte Spontankäufe freuen“, sagte Will. Besonders beliebt sind Adventmärkte bei der Generation Z (18 bis 28 Jahre). „Hier besuchen gleich 42 Prozent mehrere, weitere 45 Prozent zumindest einen Adventmarkt“, ergab die Umfrage.

Top 10 der Weihnachtsmärkte

Fünf der zehn laut Umfrage beliebtesten Adventmärkte des Landes befinden sich in Wien. Auch jene in Salzburg, Linz, Graz und Innsbruck schnitten sehr gut ab. Außerhalb der Landeshauptstädte schaffte es der Mariazeller Advent in die Top 10. Die Plätze eins bis drei belegen der Weihnachtsmarkt in Schönbrunn, der Christkindlmarkt am Rathausplatz und der Weihnachtsmarkt am Spittelberg, alle in Wien. Platz vier ging an den Salzburger Christkindlmarkt, gefolgt vom Weihnachtsmarkt am Hof und dem Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, beide in der Bundeshauptstadt.

Top 10 der Adventmärkte in Österreich (laut vorliegender Umfrage): Platz 1: Weihnachtsmarkt in Schönbrunn – Wien

Platz 2: Christkindlmarkt am Rathausplatz – Wien

Platz 3: Weihnachtsmarkt am Spittelberg – Wien

Platz 4: Salzburger Christkindlmarkt

Platz 5: Weihnachtsmarkt am Hof – Wien

Platz 6: Weihnachtsdorf Schloss Belvedere – Wien

Platz 7: Linzer Christkindlmarkt

Platz 8: Grazer Christkindlmarkt

Platz 9: Christkindlmarkt in der Altstadt von Innsbruck

Platz 10: Mariazeller Advent (Steiermark)

Was auf Adventmärkten am liebsten gekauft wird

Auf Rang sieben landete der Linzer Christkindlmarkt, gefolgt vom Grazer Christkindlmarkt, dem Christkindlmarkt in der Altstadt von Innsbruck sowie dem Mariazeller Advent. Abseits der Landeshauptstädte erfreuen sich die Welser Weihnachtswelt, der Veldener Advent und der Grafenegger Advent auch überregional großer Beliebtheit, so der HV. Am liebsten gekauft werden Glühwein und Punsch (67 Prozent), Snacks wie Ofenkartoffel oder Raclettebrot (51 Prozent) und Süßes (45 Prozent). Dekoartikel (25 Prozent), Spielzeug und Kunsthandwerk (16 Prozent) finden ebenfalls ihre Abnehmer. (APA/red, 10.11.25)