Karl Mahrer legt Mandat zurück: „Ich gehe mit Dankbarkeit“

Mit Montag, dem 10. November 2025, legt Karl Mahrer (ÖVP) sein Mandat als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat zurück. Erst am Sonntag konnte er ein persönliches Jubiläum feiern: Sein Eintritt in die Politik jährte sich zum achten Mal. Das veranlasst ihn dazu, einen neuen Schwerpunkt im Leben zu setzen. „Diese acht Jahre waren prägend und vielseitig. Ich durfte dank des Vertrauens vieler Menschen Verantwortung übernehmen – als Sicherheitssprecher im Nationalrat, als Obmann des Innenausschusses, später als Wiener Stadtrat und Landesparteiobmann der Volkspartei. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt, gestalten können und viele Begegnungen erlebt, die mich nachhaltig geprägt haben“, erklärt er.

Mahrer beginnt neuen Abschnitt

Für ihn sei jetzt die Zeit gekommen, bewusst einen neuen Abschnitt zu beginnen. Dieser würde laut einer Aussendung des Wiener Volkspartei-Rathausklubs bereits Formen annehmen und seine volle Aufmerksamkeit erfordern. „Politik ist nie ein Ziel, sondern immer ein Weg – ein Weg, der Demut lehrt und Blickwinkel verändert. Ich durfte auf diesem Weg acht Jahre lang der Republik Österreich, der Stadt Wien und den Menschen dienen, und dafür bin ich dankbar. Jetzt beginnt für mich ein neuer Weg, der andere Horizonte öffnet, aber derselben Haltung folgt: Verantwortung zu übernehmen, wo man kann.“, so Mahrer.

Mit Freude in den nächsten Abschnitt

Seine Entscheidung steht damit bewusst im Zeichen seines Jubiläums – es ist nämlich ein persönlicher Schlusspunkt, aber gleichzeitig auch ein Neubeginn. „Ich gehe mit Dankbarkeit und beginne meinen nächsten Lebensabschnitt mit Freude und der Erwartung vieler neuer, spannender Momente. Denn wer eine Zeit ganz bewusst abschließt, schafft Raum für Neues – und das ist mein Ziel“, sagt der Poltiker abschließend.

Dankbarkeit von Figl und Zierfuß

Dankbarkeit kommt vor allem von ÖVP-Parteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß: „Karl Mahrer hat mit großem Engagement die Wiener Volkspartei geführt – dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Er hat in herausfordernden Zeiten Verantwortung übernommen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und danken ihm herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 15:31 Uhr aktualisiert