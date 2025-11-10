Von Ringstraße bis Wildtierschutz: Das bewegt die Wiener

Im Wiener Rathaus wurden erneut vier Herzensanliegen der Wiener vorgestellt – Themen, die zeigen, was der Stadt wirklich wichtig ist.

Am Montag war es wieder so weit: Der Gemeinderatsausschuss hat sich im Wiener Rathaus erneut Petitionen angenommen. Dieses Mal standen in der öffentlichen Sitzung vier Petitionen auf dem Programm – Themen, die den Wienern am Herzen liegen.

Forderung der Wiener: „Autofreie Ringstraße“

Ein wichtiges Anliegen, die „Autofreie Ringstraße“, wurde von Vera Schmidt erläutert. Derzeit gibt es auf dieser Straße bis zu vier Fahrspuren für Autos, daneben verläuft die 2er-Straßenbahn. Insgesamt gibt es inklusive Nebenfahrbahnen und Parkplätzen von der Urania bis zur Justizanstalt Josefstadt 14 Spuren für den Autoverkehr. Fußgänger, Radfahrer und Touristen hätten ihrer Meinung nach dadurch nur wenig Platz. Das sei eine schlechte und ungerechte Verteilung des öffentlichen Raums, so Schmidt.

Große Änderung, geringe Kosten

Deswegen fordern die Unterstützer der Petition, dass Fuß- und Radverkehr getrennt geführt und die Fahrspuren der Ringstraße in Radwege in Richtung der Straßenbahnen umgebaut werden. Die Gehsteige der Ringstraße sollen künftig nur zum Gehen genutzt werden. Für Autos würden trotzdem noch bis zu acht Spuren auf der 2er-Linie bleiben. Laut Schmidt würde die Änderung viel bringen und im Vergleich dazu geringen Kosten. Gleichzeitig soll die Stadt damit ihren Ruf als Klimastadt stärken und den Tourismus fördern.

Petition „Arndtstraße begrünen und klimafit machen!“

Ein weiteres Anliegen trug Petitionseinbringer Thomas Plotz vor dem Gemeinderatsausschuss vor. Konkret geht es um die Arndtstraße in Meidling. Sie ist großzügig angelegt, einspurig befahrbar und es gilt größtenteils Tempo 30. An der Ecke Kollmayergasse soll bald eine große Baustelle beginnen, wodurch mehr Anrainer in dem Grätzl leben werden. Gleichzeitig fehle es bereits jetzt an begrünten Freiflächen, betont Plotz.

„Lebensqualität der Anrainer verbessern2

Die Parkplatzsituation sei seiner Meinung nach durch mehrere öffentliche Parkgaragen aber entschärft. Vom Gürtel weg gibt es eine Allee, die allerdings schnell endet. Durch die Umstellung von Schräg- auf Längsparkplätze könnte aber ein Grünstreifen angelegt werden. Zusätzlich soll der Platz zwischen Längenfeldgasse und Margaretengürtel für eine moderne Fahrradinfrastruktur genutzt werden: ein durchgängiger, baulich getrennter Zweirichtungs-Radweg schwebt ihm da vor. Ziel der Petition ist es, das Grätzl klimafit zu machen und damit die Lebensqualität der Anrainer zu verbessern.

Neuer Platz soll an Ukraine erinnern

Die dritte Petition trug Sergii Kauk mit Begleitung dem Ausschuss vor. Ein ehemaliges Postgebäude in der Postgasse 8–12 soll umgebaut werden. Dadurch wird der Abschnitt der Gasse am Zusammentreffen mit der Schönlaterngasse für den Verkehr gesperrt. An dieser Stelle entsteht ein neuer, noch namenloser Platz. Dieser Ort ist laut Kauk sowohl historisch als auch topografisch sehr eng mit der ukrainischen Gemeinschaft verbunden, die seit mehr als 250 Jahren in Wien präsent ist. Dort befindet sich auch die griechisch-katholische Kirche St. Barbara, die seit langem ein wichtiges Zentrum für die ukrainische Kultur und die Gemeinschaft in Wien und Österreich ist.

„Ukrainerplatz“ als Symbol für Freundschaft

Deswegen zielt die Petition darauf ab, den neu geschaffenen Platz nach der Ukraine zu benennen. Der „Ukrainerplatz“ würde die vielfältigen Beziehungen und die Freundschaft zwischen beiden Völkern symbolisieren. Analog zu anderen nach Völkern benannten Orten in Wien wie der Griechengasse, dem Schwedenplatz und dem Judenplatz würde der „Ukrainerplatz“ Wien als multikulturelle europäische Hauptstadt bereichern, betont Kauk.

„Ganzjährige Schonung gefährdeter und bedrohter Wildtiere“

Die letzte Petition des Tages mit dem Titel „Ganzjährige Schonung gefährdeter und bedrohter Wildtiere“ wurde von Leopold Kanzler dem Gemeindeausschuss vorgestellt. Sein Anliegen befasst sich mit dem Tierschutz. Er betonte dabei jedoch, dass es keine Kritik an der Jagd sei, denn für ihn sei klar, dass in einem Jagdgebiet ein entsprechendes Wildtiermanagement betrieben werden müsse. Durch die Veränderungen der kleinteiligen Landwirtschaft hin zu größeren Flächen in den vergangenen Jahrzehnten sei es jedoch dazu gekommen, dass Tiere wie Feldhase, Fasan oder Rebhuhn stärker gefährdet sind und ihre Bestände dadurch extrem zurückgegangen sind. Diese Tiere zählen zu den gefährdeten bzw. bedrohten Wildarten; durch das Jagdgesetz werde der Tierschutz aber ausgehebelt, sagte Kanzler.

Kanzler fordert neue Regeln für Wildtierschutz

Deshalb fordern die Unterstützer der Petition, dass ein ganzjähriger Schutz dieser Arten sowie eine Schonzeit für Füchse von 1. März bis 31. August eingeführt werden. Außerdem solle eine Treibjagd mit Bleischrot verboten werden, da diese zu Vergiftungen bei geschützten Raubvögeln führen kann. Eine Ausnahme sieht die Petition jedoch vor: Feldhasen sollen nur in selektiven Bereichen der Gemüseproduktion und der biologischen Landwirtschaft gejagt werden dürfen.

Nächster Schritt: interne Beratung im Ausschuss

Die Empfehlungen des Gemeinderatsausschusses zu den heute behandelten Petitionen werden in der nächsten nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen und anschließend den Einbringern schriftlich mitgeteilt.