Dienstag in Wien: Mix aus Sonne und Wolken

Die Wiener starten am Dienstag vorerst noch nebelig in den Tag. Im Laufe des Nachmittags zeigt sich dann aber die Sonne.

Vor allem in Donaunähe halten sich am Dienstag zunächst noch Nebel- und Hochnebelfelder. Diese lösen sich im Laufe des Vormittags nach und nach auf. Danach zeigt sich ein Mix aus Sonne und Wolken. „Im Laufe des Nachmittags werden die sonnigen Phasen schließlich länger. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West“, so die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen um 3 Grad und erreichen im Laufe des Tages 12 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 21:45 Uhr aktualisiert