/ ©AdobeStock/ Ewald Fröch
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeibeamten bei der Geschwindigkeitskontrolle.
Der 35-Jährige wurde von der Polizei geblitzt und anschließend angehalten.
A5 / Niederösterreich
11/11/2025
Auto weg

Geblitzt: Raser brettert 74 km/h zu schnell auf A5 an Polizei vorbei

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der A5 ist Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut im Bezirk Mistelbach (Niederösterreich) am Montagnachmittag ein Raser ins Netz gegangen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Es war etwa 16.10 Uhr am Montag, 10. November 2025, als bei Bediensteten der Autobahnpolizeiinspektion auf der A5 im Gemeindegebiet von Poysdorf (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) ein 35-jähriger Ukrainer vorbeiraste. Obwohl er dort eigentlich nur 80 km/h fahren hätte dürfen, wurde er mit 154 km/h gemessen. Wie die Polizei nun berichtet, wurde er anschließend angehalten, wo man ihm schließlich sowohl den Führerschein als auch das Auto vorläufig abnahm. Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der 35-Jährige wird nun der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

