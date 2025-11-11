Geblitzt: Raser brettert 74 km/h zu schnell auf A5 an Polizei vorbei
Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der A5 ist Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut im Bezirk Mistelbach (Niederösterreich) am Montagnachmittag ein Raser ins Netz gegangen.
Es war etwa 16.10 Uhr am Montag, 10. November 2025, als bei Bediensteten der Autobahnpolizeiinspektion auf der A5 im Gemeindegebiet von Poysdorf (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) ein 35-jähriger Ukrainer vorbeiraste. Obwohl er dort eigentlich nur 80 km/h fahren hätte dürfen, wurde er mit 154 km/h gemessen. Wie die Polizei nun berichtet, wurde er anschließend angehalten, wo man ihm schließlich sowohl den Führerschein als auch das Auto vorläufig abnahm. Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der 35-Jährige wird nun der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.