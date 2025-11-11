Mordverdacht: Hat Pflegerin eine Patientin in Wiener Klinik getötet?

Im 10. Wiener Gemeindebezirk wird gegen eine Pflegerin ermittelt, die eine Patientin mit einer Überdosis an Medikamenten getötet haben soll.

In der Klinik Favoriten soll eine Pflegerin einer Patientin eine Überdosis an Medikamenten verabreicht haben.

Es sind schwere Vorwürfe, die sich nun gegen eine Pflegerin der Wiener Klinik in Favoriten richten. Sie soll eine krebskranke Patientin mit einer Überdosis an Medikamenten getötet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordes. Für die Pflegerin gilt die Unschuldsvermutung.

„Dann geht’s schneller vorbei“

Der Vorfall soll sich dabei schon Mitte September dieses Jahres ereignet haben, gegenüber Kolleginnen soll die Pflegerin laut „Falter„-Informationen gesagt haben, dass man der krebskranken Frau „mehr geben“ könne, „dann geht’s schneller vorbei“. In der Nacht darauf bekam sie Schnappatmung, wenig später sollte die Patientin tot sein. Gegen die Pflegerin wird nun ermittelt, sie ist auf freiem Fuß. Gegen zwei weitere Pflegerinnen laufen laut „Falter“ außerdem interne Untersuchungen des Spitals, beiden wurde bereits gekündigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 09:34 Uhr aktualisiert