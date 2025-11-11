/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
WG-Streit eskaliert: 53-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt
In Wien-Meidling wurde in einer betreuten Wohngemeinschaft ein 53-jähriger Mann lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Ein 41-jähriger Österreicher wurde daraufhin festgenommen.
Die beiden hatten Montagabend, am 10. November 2025 gegen 20 Uhr, gemeinsam in einem Zimmer Alkohol getrunken, als es aus unbekannter Ursache zwischen ihnen zu einem Streit kam, wie die Polizei nun berichtet. Plötzlich habe der 41-Jährige zu einem Messer gegriffen und auf den 53-Jährigen eingestochen. Dieser wurde im Brustbereich lebensgefährlich verletzt. Anschließend hat der Jüngere die Rettung gerufen, die den Mann ins Krankenhaus brachte. Der 41-Jährige wurde festgenommen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.