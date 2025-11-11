WG-Streit eskaliert: 53-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt

Die beiden hatten Montagabend, am 10. November 2025 gegen 20 Uhr, gemeinsam in einem Zimmer Alkohol getrunken, als es aus unbekannter Ursache zwischen ihnen zu einem Streit kam, wie die Polizei nun berichtet. Plötzlich habe der 41-Jährige zu einem Messer gegriffen und auf den 53-Jährigen eingestochen. Dieser wurde im Brustbereich lebensgefährlich verletzt. Anschließend hat der Jüngere die Rettung gerufen, die den Mann ins Krankenhaus brachte. Der 41-Jährige wurde festgenommen.