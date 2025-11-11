Bewaffneter Raub in Wiener Supermarkt: Polizei fahndet nach Täter

Ein bislang unbekannter Mann hat Mitte Oktober einen Supermarkt in Wien überfallen. Der Täter bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Waffe und erbeutete Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise und veröffentlichte ein Fahndungsfoto.

Am 15.10.2025 gegen 17.42 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt in der Kopalgasse im 11. Bezirk. Er ließ eine Bierdose an der Kassa zur späteren Bezahlung zurück. Etwa acht Minuten später, gegen 17.50 Uhr, betrat derselbe Mann erneut die Filiale. Er begab sich direkt zum Kassenbereich, nahm eine Papiertasche und legte sie auf das Förderband. Die Mitarbeiterin kassierte daraufhin sowohl die zuvor hinterlegte Bierdose als auch die Papiertasche.

Zog Waffe aus seiner Jackentasche

Plötzlich zog der Mann eine Waffe aus seiner rechten Jackentasche, verdeckte sie mit der Papiertasche, bedrohte damit die Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Die Mitarbeiterin folgte der Aufforderung umgehend und legte die Geldscheine in die Papiertasche. Der unbekannte Mann nahm die Bierdose und verließ das Geschäft um 17.51 Uhr zügig. Die Mitarbeiterin verständigte anschließend die Polizei. Diese bittet nun um Zeugenhinweise: Es handelt sich um einen ca. 30-35 Jahre alten Mann. Er ist ca. 190 cm groß. Er war mit einer grünen Jacke bekleidet. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 11:27 Uhr aktualisiert