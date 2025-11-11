Radfahrer zusammengekracht: 59-Jähriger lebensgefährlich verletzt
Bei einem Unfall am Schottenring in der Wiener Innenstadt wurde Montagabend, am 10. November 2025 gegen 18.30 Uhr, ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt.
Erste Erhebungen der Polizei zeigen, dass zwei Männer unabhängig voneinander mit den Fahrrädern am Radweg des Schottenrings unterwegs waren. Beide überquerten die Kreuzung Wipplingerstraße bei Grünlicht, als der 59-Jährige plötzlich nach links Richtung Schutzweg in Fahrtrichtung Peregringasse lenkte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide stürzten und sich verletzten. Der 59-Jährige musste mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.
17-jähriger Radfahrer bei Unfall in Wien-Margareten verletzt
Bei einem weiteren Verkehrsunfall in Wien-Margareten krachten ein 68-jähriger Autofahrer und ein 17-jähriger Radfahrer Montagmittag gegen 12.35 Uhr zusammen. Der Unfall ereignete sich auf der Wiedner Hauptstraße an der Kreuzung mit der Ramperstorffergasse, so die Polizei. An dieser Kreuzung wollte der 68-jährige Serbe nach rechts abbiegen, der 17-jährige Somalier fuhr gerade weiter. Beim anschließenden Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er wurde erstversorgt und mit Prellungen und einer Rissquetschwunde am Kinn in ein Krankenhaus gebracht.