18-Jähriger gesteht Trafikraub in Wien-Floridsdorf

Bereits am 7. November 2025 hat ein damals noch unbekannter Täter eine Trafik in der Jedleseer Straße im 21. Wiener Bezirk betreten und diese ausgeraubt. Nun wurde ein 18-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht.

In den frühen Vormittagsstunden soll der junge Mann in die Trafik gekommen sein und die Trafikantin bedroht haben.

Um 8.07 Uhr soll der damals unbekannte Mann die Trafik betreten haben, über das Verkaufspult gesprungen sein und die Angestellte mit einem Messer bedroht haben. Im Zuge dessen forderte er die Herausgabe von Bargeld, woraufhin die Trafikantin auf die Schublade mit der Kassa deutete. Der mutmaßliche Täter hat das Bargeld selbstständig entnommen.

18-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Während vor einigen Tagen noch unklar war, wer der Mann ist, konnte nach intensiven kriminaltechnischen Ermittlungen ein 18-jähriger Serbe ausgeforscht werden, berichtet nun die Polizei. Dieser wurde am Montag, 10. November 2025, gegen 9.30 Uhr an seiner Wohnadresse in der Jedleseer Straße angetroffen und zeigte sich im Rahmen der Einvernahme geständig. Er wurde nun in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.