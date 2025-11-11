26-Jähriger bei Crash mit gestohlenem Auto lebensgefährlich verletzt

Im 21. Wiener Gemeindebezirk kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Fahrzeug. Ein 26-jähriger Fußgänger wurde am Schutzweg von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Am Abend des 10. November ereignete sich in Wien Ruthnergasse (21. Bezirk) ein schwerer Unfall. Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und entdeckte danach einen Mann am Boden liegen. Zudem bemerkte sie ein Fahrzeug mit geöffneten Türen, das rückwärts in Richtung Gerasdorfer Straße rollte. In unmittelbarer Umgebung des Fahrzeugs konnte sie vier bis fünf flüchtende Jugendliche wahrnehmen. Daraufhin wurden unterstützend weitere Funkstreifen angefordert.

Von Auto erfasst: 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Aufgrund der Umstände bestand der Verdacht, dass das betroffene Fahrzeug auf der Ruthnergasse stadteinwärts Richtung Siemensplatz fuhr und dabei den Fußgänger am Schutzweg erfasst hatte. Der Verletzte, ein 26-jähriger Mann, wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

14-Jähriger meldete sich bei der Polizei

Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am 9. November 2025 als gestohlen gemeldet worden war. Außerdem fanden die Beamten am Unfallort ein Handy, das vermutlich von einem der flüchtenden Jugendlichen verloren wurde. Während weitere Ermittlungen durchgeführt wurden, meldete sich ein 14- Jähriger in einer Polizeiinspektion, um den Vorfall anzuzeigen. Er gab gegenüber den Beamten an, dass sein Freund das Fahrzeug gestohlen hatte und zum Zeitpunkt des Unfalls der Lenker war. Laut den Angaben des 14-Jährigen fuhr dieser mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Ruthnergasse. Als er den Fußgänger auf der Straße bemerkte, bremste er zwar ab, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Fußgänger.

Weitere Person erfasst

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass am selben Tag gegen 13.20 Uhr ebenfalls im 21. Bezirk mit dem gestohlenen Fahrzeug ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person stattgefunden hatte. Auch hierbei beging der Fahrzeuglenker Fahrerflucht. Laut Angaben des 14-jährigen Jugendlichen (StA.: Österreich) handelte es sich bei dem Fahrzeuglenker um einen 20-jährigen Mann (StA.: Österreich). Darüber hinaus befanden sich noch ein 14- und ein 16-jähriger Jugendlicher (StA.: Österreich) sowie ein 14-jähriges Mädchen (StA.: Österreich) im Fahrzeug. Alle Beteiligten konnten namentlich ausgeforscht werden. Der 26-jährige Verletzte wurde im Krankenhaus notoperiert und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.