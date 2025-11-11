Montagmorgen: Mehrere Mülleimerbrände in Wien-Wieden

Gleich mehrere Mülleimerbrände wurden in Wien-Wieden Montagmorgen festgestellt. Gleich zu mehreren Brandstellen wurden die Ermittler gerufen.

In Wien-Wieden ist es in den frühen Montagmorgenstunden, am 10. November 2025, zu mehreren Bränden von Müllbehältern gekommen. Zunächst wurde in der Rienößlgasse eine Altpapiertonne in Brand gesetzt, das Feuer griff in weiterer Folge auf eine weitere Mülltonne sowie die Hausfassade über, wie die Polizei berichtet.

Mehrere weitere Brände festgestellt

Kurz darauf wurde in der selben Gasse ein weiterer Müllbehälterbrand festgestellt, diesen konnten die Anrainer aber bereits löschen. Weitere Brandstellen „fanden“ die Ermittler in der Rubensgasse und der Großen Neugasse. Im Zuge der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige, eine 17- und eine 18-jährige Person aus Österreich festgenommen werden.