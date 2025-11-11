Doppelter Raubversuch: Polizei findet Gesuchten

Weil er zwei Frauen gewürgt und ausrauben versucht haben soll, wurde nun ein 20-jähriger Mann festgenommen.

Zwei Frauen soll ein Mann Mitte September in Wien-Floridsdorf versucht haben, auszurauben. Dazu habe er sie gewürgt und von ihnen Geld gefordert. Es blieb jeweils beim Versuch, weil sich erst eine Frau stark wehrte und beim zweiten Mal eine weitere Frau zur Hilfe kam. Alles dazu hier: In Flucht geschlagen: Mann will in Rotlichtlokal zwei Frauen ausrauben.

Landeskriminalamt forscht Tatverdächtigen aus

Im Zuge der Ermittlungen und auch Mithilfe einer Lichtbildveröffentlichung des mutmaßlichen Täters, ist es dem Landeskriminalamt gelungen, den Tatverdächtigen auszuforschen und Dienstagfrüh, am 11. November 2025 gegen 6 Uhr, festzunehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 20-jährigen Syrer. Dieser zeigte sich in einer ersten Befragung lediglich hinsichtlich seiner Anwesenheit im Lokal geständig.