Millionen Schulden: Bekannte Bäckerei in Wien schon wieder Pleite

Die Backwelt Bäckereibetriebs GmbH, Betreiberin der Wiener Bäckereikette Ücler, ist erneut insolvent. Das Handelsgericht Wien hat ein Konkursverfahren eröffnet.

Über das Vermögen der Backwelt Bäckereibetriebs GmbH wurde laut dem Österreichischen Verband Creditreform am heutigen Tag ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Mag. Wolfgang Winkler bestellt.

Sieben Standorte betroffen

Das Unternehmen betreibt die Bäckerei Ücler mit insgesamt sieben Filialen in Wien. Ob der Betrieb fortgeführt wird oder ein neuer Sanierungsplan eingebracht werden soll, ist derzeit noch offen.

Zweiter Insolvenzanlauf

Bereits im Vorjahr war über das Unternehmen ein Insolvenzverfahren (GZ 28S130/24g) eröffnet worden, das nach Annahme eines 30-prozentigen Sanierungsplans aufgehoben wurde. Dieser Sanierungsplan wurde jedoch nicht vollständig erfüllt, was nun zur Eröffnung des Konkursverfahrens führte.

Forderungen und Fristen

In der vorangegangenen Insolvenz hatten 51 Gläubiger Forderungen von insgesamt 1,36 Millionen Euro angemeldet. Die aktuelle Höhe der Verbindlichkeiten ist noch nicht bekannt.

Gläubiger können ihre Ansprüche bis 31. Dezember 2025 über Creditreform zur Anmeldung bringen.