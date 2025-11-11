Verkehrschaos in Wien: Unfall stoppt Gürtel in beide Richtungen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat Dienstagabend den Gürtel in Wien lahmgelegt. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Fahrbahn landen, es bildeten sich kilometerlange Staus im dichten Abendverkehr.

Am späten Dienstagnachmittag kam es auf dem Gürtel in Wien zu einem schweren Verkehrsunfall, der zu einer vollständigen Sperre in beiden Fahrtrichtungen führte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr auf Höhe der Gürtelbrücke beim Südtiroler Platz.

Fußgänger schwer verletzt

Nach Angaben der Wiener Berufsrettung war ein Auto mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Der Mann, laut Einsatzkräften zwischen 20 und 30 Jahren alt, erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Hubschrauber landet auf dem Gürtel

Für die Landung des Notarzthubschraubers musste der gesamte Gürtel gesperrt werden.

Wie die Zeitung Heute berichtete, setzte der Helikopter direkt auf der Fahrbahn auf – mitten im dichten Abendverkehr. In Folge kam es zu kilometerlangen Staus in beiden Richtungen.

Sperre nach rund zwei Stunden aufgehoben

Die Sperre am Inneren Gürtel konnte rund eine Stunde nach dem Unfall aufgehoben werden.

Der Äußere Gürtel blieb zunächst länger blockiert, wurde aber nach 19 Uhr ebenfalls wieder freigegeben. Der Verkehr normalisierte sich erst im Laufe des Abends.