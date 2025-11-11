Zäher Nebel über Wien – später zeigt sich die Sonne

Der Mittwoch beginnt in Wien trüb und nebelig. Im Laufe des Tages zeigt sich aber immer öfter die Sonne – bei kühlen Temperaturen und nur schwachem Wind.

In Wien startet der Tag verbreitet mit Nebel oder Hochnebel. Bezirksweise kann sich schließlich im Tagesverlauf allmählich sonniges und trockenes Wetter durchsetzen. Der Wind weht schwach aus Ost bis Süd bei rund 3 Grad in der Früh. Tagsüber werden maximal 8 Grad erreicht.