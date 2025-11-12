Christkindlmarkt startet mit Lichtermeer, Inklusion & Eistraum

Ab Freitag, den 13. November startet der Christkindlmarkt am Rathausplatz - mit neuen Attraktionen, Herzerlbaum, Eistraum und starkem Zeichen für gelebte Inklusion.

Wenn der Duft von Punsch, Zimt und Mandeln durch die Stadt zieht, beginnt in Wien die schönste Zeit des Jahres. Ab Freitag, 14. November, ist es soweit: Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet seine Tore – mit altbekannten Highlights, neuen Ideen und einem besonderen Fokus auf Barrierefreiheit und Inklusion. Bürgermeister Michael Ludwig besuchte die Aufbauarbeiten persönlich und zeigte sich begeistert: „Der Wiener Christkindlmarkt zählt zu den schönsten der Welt – und das mit gutem Grund!“

Herzerlbaum & Herzerlflug erstmals gemeinsam im Licht

Ein romantisches Highlight ist zurück – diesmal noch beeindruckender: Der legendäre Herzerlbaum mit über 200 roten LED-Herzen trifft erstmals auf den schwebenden Herzerlflug. Alle 30 Minuten gleitet ein leuchtendes Herz über die Besucher hinweg – und taucht den Platz in magisches Rot. Die feierliche Illuminierung des Tiroler Christbaums und der Lichtinstallationen findet am Samstag, 15. November, ab 17.30 Uhr statt – ein Gänsehaut-moment für alle, die Wien lieben.

Punsch, Eis & Lichtermeer: Wiens Winterwunderland

Der Rathausplatz wird wieder zum Erlebnisparadies: 96 Hütten bieten Handwerk, Kulinarik und Geschenke. Der Eistraum lädt auf 3.000 Quadratmetern zum Schlittschuhlaufen mitten in der Stadt ein. Und die Weihnachtswelt im Rathauspark begeistert mit neuen Figuren, Fahrge-schäften und dem beliebten Krippenpfad. Besonders praktisch: Für Schulen und Kindergärten bleibt das Eislaufen werktags kostenlos – ein Angebot, das Jahr für Jahr tausende Kinder begeistert.

Wien zeigt Herz: Inklusion steht im Mittelpunkt

Heuer setzt Wien ein starkes Zeichen: Inklusion ist kein Zusatz, sondern Programm. Die Punschhäferl tragen erstmals Brailleschrift, Infotafeln wurden mit Texten für Sehbeein-trächtigte ergänzt, und neue barrierefreie WC-Anlagen mit Eurokey-System sorgen für mehr Zugänglichkeit.Auch kontrastreiche Beschilderung und Texte in einfacher Sprache gehören dazu. „Weihnachten ist ein Fest der Gemeinschaft – das leben wir hier am Rathausplatz“, betonte Bürgermeister Ludwig.

Gänsehaut im Rathaus: Das Internationale Adventsingen

Wer es ruhiger mag, findet im festlich geschmückten Rathaus eine besondere Oase: Beim Internationalen Adventsingen treten 85 Chöre aus aller Welt auf – von traditionellen Kärntner Liedern bis zu Gospelklängen.Von 15.30 bis 19 Uhr verwandelt sich der Festsaal jedes Advent-wochenende in einen Ort der Besinnung und Begegnung. Ein Geheimtipp für alle, die echte Weihnachtsstimmung suchen.



Öffnungszeiten auf einen Blick Rathausplatz, 1. Bezirk

14. November – 26. Dezember 2025, täglich 10–22 Uhr

Eistraum: bis 6. Jänner 2026 geöffnet

24. Dezember: bis 18.30 Uhr

31. Dezember: geschlossen

