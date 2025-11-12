Skip to content
/ ©Stadt Wien Marketing
Das Bild von 5 Minuten zeigt den Christkindlmarkt am Rathausplatz Wien.
Ab Freitag, 14. November, ist es soweit: Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet seine Tore – mit altbekannten Highlights, neuen Ideen und einem besonderen Fokus auf Barrierefreiheit und Inklusion.
Wien
12/11/2025
Rathausplatz Wien

Christkindlmarkt startet mit Lichtermeer, Inklusion & Eistraum

Ab Freitag, den 13. November startet der Christkindlmarkt am Rathausplatz - mit neuen Attraktionen, Herzerlbaum, Eistraum und starkem Zeichen für gelebte Inklusion.

von Andrea Lautmann
2 Minuten Lesezeit(365 Wörter)

Wenn der Duft von Punsch, Zimt und Mandeln durch die Stadt zieht, beginnt in Wien die schönste Zeit des Jahres. Ab Freitag, 14. November, ist es soweit: Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet seine Tore – mit altbekannten Highlights, neuen Ideen und einem besonderen Fokus auf Barrierefreiheit und Inklusion. Bürgermeister Michael Ludwig besuchte die Aufbauarbeiten persönlich und zeigte sich begeistert: „Der Wiener Christkindlmarkt zählt zu den schönsten der Welt – und das mit gutem Grund!“

Herzerlbaum & Herzerlflug erstmals gemeinsam im Licht

Ein romantisches Highlight ist zurück – diesmal noch beeindruckender: Der legendäre Herzerlbaum mit über 200 roten LED-Herzen trifft erstmals auf den schwebenden Herzerlflug. Alle 30 Minuten gleitet ein leuchtendes Herz über die Besucher hinweg – und taucht den Platz in magisches Rot. Die feierliche Illuminierung des Tiroler Christbaums und der Lichtinstallationen findet am Samstag, 15. November, ab 17.30 Uhr statt – ein Gänsehaut-moment für alle, die Wien lieben.

Das Bild von 5 Minuten zeigt den Herzerlbaum des Christkindlmarktes am Wiener Rathaus.
©Stadt Wien Marketing

Punsch, Eis & Lichtermeer: Wiens Winterwunderland

Der Rathausplatz wird wieder zum Erlebnisparadies: 96 Hütten bieten Handwerk, Kulinarik und Geschenke. Der Eistraum lädt auf 3.000 Quadratmetern zum Schlittschuhlaufen mitten in der Stadt ein. Und die Weihnachtswelt im Rathauspark begeistert mit neuen Figuren, Fahrge-schäften und dem beliebten Krippenpfad. Besonders praktisch: Für Schulen und Kindergärten bleibt das Eislaufen werktags kostenlos – ein Angebot, das Jahr für Jahr tausende Kinder begeistert.

Wien zeigt Herz: Inklusion steht im Mittelpunkt

Heuer setzt Wien ein starkes Zeichen: Inklusion ist kein Zusatz, sondern Programm. Die Punschhäferl tragen erstmals Brailleschrift, Infotafeln wurden mit Texten für Sehbeein-trächtigte ergänzt, und neue barrierefreie WC-Anlagen mit Eurokey-System sorgen für mehr Zugänglichkeit.Auch kontrastreiche Beschilderung und Texte in einfacher Sprache gehören dazu. „Weihnachten ist ein Fest der Gemeinschaft – das leben wir hier am Rathausplatz“, betonte Bürgermeister Ludwig.

Gänsehaut im Rathaus: Das Internationale Adventsingen

Wer es ruhiger mag, findet im festlich geschmückten Rathaus eine besondere Oase: Beim Internationalen Adventsingen treten 85 Chöre aus aller Welt auf – von traditionellen Kärntner Liedern bis zu Gospelklängen.Von 15.30 bis 19 Uhr verwandelt sich der Festsaal jedes Advent-wochenende in einen Ort der Besinnung und Begegnung. Ein Geheimtipp für alle, die echte Weihnachtsstimmung suchen.

Öffnungszeiten auf einen Blick

Rathausplatz, 1. Bezirk
14. November – 26. Dezember 2025, täglich 10–22 Uhr
Eistraum: bis 6. Jänner 2026 geöffnet
24. Dezember: bis 18.30 Uhr
31. Dezember: geschlossen

 

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 09:23 Uhr aktualisiert
