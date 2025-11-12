Austria Wien trennt sich von Ortlechner – Das ist sein Nachfolger

Überraschung bei Austria Wien! Der Klub trennt sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Manuel Ortlechner. Sein Nachfolger steht bereits fest – ein altbekanntes Gesicht übernimmt.

Der Traditionsklub Austria Wien hat eine weitreichende Entscheidung getroffen: Manuel Ort-lechner ist nicht länger Sportdirektor der Veilchen. Nach viereinhalb Jahren im Amt endet seine Zeit abrupt – der Verein will einen neuen Weg einschlagen. Vorstand Harald Zagiczek begründet die Entscheidung mit der „Neuausrichtung der sportlichen Strategie“ nach dem Rücktritt von Sportvorstand Jürgen Werner. Ziel sei es, der sportlichen Leitung einen „neuen Impuls“ zu geben.

Vom Publikumsliebling zum Ex-Sportdirektor

Der 45-jährige Oberösterreicher war über Jahrzehnte mit der Austria verbunden – zuerst als Spieler (218 Pflichtspiele), später als Sportdirektor. Nun ist Schluss. Präsident Kurt Gollowitzer bedankt sich: „Manuel Ortlechner ist ein verdienstvoller Austrianer. Er bleibt im Legendenklub immer willkommen.“ Trotz des respektvollen Tons ist klar: Diese Trennung markiert das Ende einer Ära. Für viele Fans kommt der Schritt überraschend – Ortlechner galt als Identifika-tionsfigur.

Neuer Mann, neuer Plan: Michael Wagner übernimmt

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Michael Wagner, bisher im Verwaltungsrat aktiv, wird neuer Sportdirektor und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Zagiczek erklärt, Wagner stehe für den „nächsten Entwicklungsschritt“ des Klubs. Ein neues Strategiepapier definiere, wie die Austria künftig sportlichen Erfolg messen und den Kader strukturieren will. Wagner selbst sagt: „Ich kann mich mit dem eingeschlagenen Weg zu hundert Prozent identifizieren.“

Junge Talente als Zukunft der Veilchen

Ein zentraler Punkt der neuen Strategie: Die Nachwuchsarbeit. Die Austria will künftig noch stärker auf eigene Talente setzen. Präsident Gollowitzer betont: „Unsere Akademie zählt zu den besten im Land. Eigengewächse müssen ein Eckpfeiler der Kampfmannschaft werden.“ In den letzten Jahren sammelte die violette Jugend mit Titeln und Aufstiegen reichlich Erfolge. Jetzt sollen diese Spieler den Sprung in den Profibereich schaffen – mit klarer Durchlässigkeit nach oben.

So soll die Austria zurück zum Erfolg finden

Mit Wagner will die Austria „eine sportliche Einheit schaffen“, die alle Bereiche – Profis, Young Violets und Frauen-Team – enger verknüpft. Sein erster Auftrag: den Aufbau einer modernen Sportdirektion, die langfristig denkt und arbeitet. „Wir brauchen Geduld und Vertrauen“, sagt Zagiczek. „Unser Ziel ist ein nachhaltiger Plan, der die Austria wieder dorthin bringt, wo sie hingehört – an die Spitze.“