Böllerunfall im Kaiserwald: 15-Jähriger schwer an Hand verletzt

Im Kaiserwald in St. Pölten hat sich ein 15-Jähriger bei einem Böllerunfall am Samstag schwer an der Hand verletzt. Erst gab er an, mit einem Böller beworfen worden zu sein, schließlich stellte sich aber heraus: Es war ein Unfall.

Der Vorfall hat sich bereits am Samstag, 8. November 2025, ereignet. Gegen 15.50 Uhr wurde Anzeige erstattet, dass Jugendliche im Kaiserwald in St. Pölten mit Böllern werfen sollen. Beamte nahmen im Zuge der Fahndung 15 Minuten später dann einen massiven Knall wahr, unmittelbar darauf kam ihnen ein verletzter Jugendlicher sowie zwei unmündige Burschen entgegen.

Ermittlungen deckten Lüge von Jugendlichem auf

Der 15-Jährige aus St. Pölten war an einer Hand schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er gab erst an, von einem Unbekannten mit einem Böller beworfen und so verletzt worden zu sein. Weitere Ermittlungen und die Vernehmung des 15-Jährigen ergaben jedoch, dass es sich um einen Unfall handelte. Er dürfte sich die Verletzungen bei der Nachkontrolle eines nicht explodierten Böllers zugezogen haben, heißt es seitens der Polizei. Weil es sich beim Böller um einen Gegenstand der Kategorie F3 handelte, wird er nun der zuständigen Verwaltungsbehörde wegen Übertretung nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt.