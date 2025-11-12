Mega-Öffi-Hammer: Aus diesem Grund kommt U5 erst 2030 in Fahrt

Wiens größtes U-Bahn-Projekt gerät ins Stocken: Die neue U5 fährt erst ab 2030, die U2-Verlängerung verzögert sich ebenfalls. Die Stadt spart Millionen – doch Baustopp gibt es keinen.

Die neue U5 wird zwar bis 2026 gebaut, doch die Inbetriebnahme verschiebt sich um ganze vier Jahre – auf 2030.

Die neue U5 wird zwar bis 2026 gebaut, doch die Inbetriebnahme verschiebt sich um ganze vier Jahre – auf 2030.

Der Sparkurs der Stadt Wien trifft die Wiener Linien hart. Die neue U5 wird zwar bis 2026 gebaut, doch die Inbetriebnahme verschiebt sich um ganze vier Jahre – auf 2030. Grund: Einsparungen bei den Betriebskosten von 18 bis 20 Millionen Euro. Verkehrsstadträtin Ulli Sima betont: „Es gibt keinen Baustopp im Projekt.“

Station Frankhplatz betroffen

Nur die Station Frankhplatz ist von der Verzögerung direkt betroffen. Zwischen Karlsplatz und Rathaus bleibt die U2 weiterhin die Hauptlinie. Ein Parallelbetrieb von U2 und U5 wurde aus technischen Gründen als „Risiko“ eingestuft: Störungen auf der U5 hätten sofort die U2 beeinträchtigen können.

Verlängerungen verzögern sich

Auch der weitere Ausbau kommt später: Die U5-Verlängerung bis Hernals startet nun 2028 (statt 2027), die U2-Verlängerung bis Wienerberg sogar erst 2030. Ziel bleibt die Fertigstellung des Gesamtprojekts Mitte der 2030er Jahre.

Wiener Linien: „Kein Baustopp – wir bauen ununterbrochen“

Die Wiener Linien betonen, dass trotz der Verzögerungen unverändert weitergebaut wird. Geschäftsführerin Alexandra Reinagl teilte gegenüber 5 Minuten mit: „Wir sind mitten in den Genehmigungsprojekten für die zweite Baustufe und bauen gleichzeitig mit Hochdruck die erste Baustufe der U5 bis Frankhplatz und der U2 bis Matzleinsdorfer Platz.“ „Der Vorteil für das Netz ist nicht groß genug, um eine Doppelführung der U5 und der U2 zwischen Karlsplatz und Rathaus finanziell zu rechtfertigen. Die Inbetriebnahme erfolgt daher 2030 – sobald die U2 bis Matzleinsdorfer Platz fertiggestellt ist.“ Und abschließend: „Wir leisten mit dieser Anpassung einen Beitrag zur Budgetentspannung der Stadt, ohne den Baufortschritt zu unterbrechen.“

Riesiges Infrastruktur- und Klimaschutzprojekt

Der U2xU5-Ausbau ist Wiens größtes Klimaschutz- und Infrastrukturprojekt: 12 neue Stationen, 11 Kilometer neue Strecke, Platz für 300 Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr. Außerdem spart die neue Linie bis zu 75.000 Tonnen CO₂ jährlich ein. Die Tunnelvortriebsmaschine ‚Debohra‘ hat bereits erste Röhren fertiggestellt, und auch der Innenausbau in den Stationen läuft auf Hochtouren.

Grüne Wien: „U5 aufs Wartegleis – Verhöhnung der Fahrgäste“

Die Grünen Wien kritisieren die Verzögerung der U5 scharf. Judith Pühringer und Peter Kraus sprechen von einer „Verhöhnung der Wiener Öffi-Fahrgäste“: Durch die rot-pinke Kürzungs-welle werde ein klimasoziales Zukunftsversprechen der Stadt aufs Spiel gesetzt, die Wirtschaft geschädigt und die Steuerzahler:innen belastet. Schon vor zwei Monaten hatten sie vor steigenden Kosten bei verspätetem Ausbau gewarnt und betonen, dass sich die U5-Verzögerung nahtlos in eine Reihe schlecht gemanagter Großprojekte von Rot-Pink einreiht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 12:31 Uhr aktualisiert