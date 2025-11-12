Am Wochenende: Staus auf A23 „unvermeidbar“

Zeitweise seien Staus am Wochenende auf der Südost Tangente Richtung Norden unvermeidbar, berichtet der ÖAMTC aktuell. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten zwischen dem Knoten Prater und dem Handelskai.

Wegen Sanierungsarbeiten könnte es sich auf der A23 in Richtung Norden zwischen dem Knoten Prater und dem Handelskai am Wochenende stauen.

Von Freitagabend, 14. November ab 22 Uhr, bis Montagfrüh, 17. November bis 5 Uhr, werden Sanierungsarbeiten auf der Südost Tangente (A23) in Richtung Norden zwischen dem Knoten Prater und dem Handelskai in Wien durchgeführt. ÖAMTC-Experten sehen deshalb Staus zeitweise als „unvermeidbar“ an, wie es nun in einer Aussendung heißt.

„Verzögerungen von bis zu 30 Minuten sollten eingeplant werden“

Richtung Kagran wird in den Nachtstunden (jeweils von 22 bis 9 Uhr) nur ein Fahrstreifen frei sein, tagsüber sind es immerhin zwei. Dennoch: „Verzögerungen von bis zu 30 Minuten sollten unbedingt eingeplant werden“, so der ÖATMC weiter. Und übrigens: Nicht nur auf der A23 drohen Staus, auch auf den Zufahrten – wie etwa der Ost Autobahn, der Erdberger Lände und der Schlachthausgasse – müssen teils längere Fahrzeiten in Kauf genommen werden.