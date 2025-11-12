ÖFB-Team vor WM-Quali dort: Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert Zypern

Ein Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert Zypern mitten im ÖFB-Trainingslager. Spieler wie Alaba spüren leichte Erschütterungen – Glück im Unglück vor den WM-Quali-Spielen.

Im Trainingslager bei Paphos bereitete sich das österreichische Nationalteam seit Montag auf die entscheidenden WM-Quali-Spiele gegen Zypern (Sa.) und Bosnien-Herzegowina (Di.) vor. Doch am Mittwoch sorgte ein Erdbeben der Stärke 5,3 für einen Schockmoment. Augenzeugen berichten von leichten Erschütterungen auf der Tribüne, während die Spieler gerade ihr Aufwärmprogramm absolvierten. Verletzte gab es keine, Schäden an modernen Hotel- und Sportanlagen scheinen minimal.

Traumhafte Bedingungen bleiben unberührt

Trotz des Erdbebens genießen Alaba und Co. weiterhin perfekte Trainingsbedingungen. Spätsommerliche Temperaturen, top Infrastruktur und das luxuriöse Cap St. Georges Hotel & Resort bieten dem Team ideale Voraussetzungen für die WM-Quali. Die leichten Erschütterungen hinterließen bei den Profis kaum Spuren – Konzentration und Fokus bleiben hoch.

Experten warnen vor möglichen Folgen

Obwohl das Erdbeben kurz war, kann es bei alten Gebäuden zu Rissen oder Schäden kommen. Für das Nationalteam selbst besteht laut ersten Meldungen keine Gefahr. Sicherheitsmaß-nahmen in Hotel und Trainingszentrum griffen wie geplant. Die Spieler konnten ihr Training nach wenigen Minuten unter strenger Beobachtung fortsetzen.

Blick auf die bevorstehenden WM-Quali-Spiele

Für Österreich geht es jetzt um zwei wichtige Punkte. Zunächst gegen Zypern am Samstag, dann gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag. Nach dem Schreckmoment hoffen Fans und Spieler, dass die WM-Quali-Pläne ungestört umgesetzt werden können – das Team zeigt sich unbeeindruckt vom Beben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 13:07 Uhr aktualisiert