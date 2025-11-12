Skip to content
Die Polizei stand Dienstagabend in Wien-Aspern im Einsatz.
Wien / 22. Bezirk
12/11/2025
In Aspern

Tankstelle ausgeraubt: Angestellte musste Geld in Rucksack packen

Die Polizei ermittelt aktuell nach einem Tankstellenraub im 22. Wiener Gemeindebezirk. Dort sind Dienstagabend zwei unbekannte Täter rein gegangen und haben Bargeld mitgenommen.

Gegen 21.40 Uhr hat sich der Tankstellenraub in Wien-Aspern ereignet. Einer der Männer bedrohte dabei die Angestellte mit einer Pistole, der andere wartete im Eingangsbereich. Der Bewaffnete forderte sie daraufhin auf, Bargeld in einen Rucksack zu tun. Die Angestellte machte das, anschließend verließen beide die Tankstelle und flüchteten in unbekannte Richtung. Wie die Polizei berichtet, waren die zwei vermummt und trugen Arbeitshandschuhe. Das Videomaterial der Überwachungskamera wurde gesichert und weitere Spurensicherungen durchgeführt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen mittlerweile übernommen.

