Tankstelle ausgeraubt: Angestellte musste Geld in Rucksack packen

Gegen 21.40 Uhr hat sich der Tankstellenraub in Wien-Aspern ereignet. Einer der Männer bedrohte dabei die Angestellte mit einer Pistole, der andere wartete im Eingangsbereich. Der Bewaffnete forderte sie daraufhin auf, Bargeld in einen Rucksack zu tun. Die Angestellte machte das, anschließend verließen beide die Tankstelle und flüchteten in unbekannte Richtung. Wie die Polizei berichtet, waren die zwei vermummt und trugen Arbeitshandschuhe. Das Videomaterial der Überwachungskamera wurde gesichert und weitere Spurensicherungen durchgeführt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen mittlerweile übernommen.