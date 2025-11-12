Mit Klappmesser: Mann (37) rastet in U-Bahn-Station Längenfeldgasse aus

Zu einem etwas turbulenteren Einsatz für die Polizei kam es am Dienstag: Ein Mann, bewaffnet mit einem Klappmesser, rastete in der U-Bahn-Station aus. Als er dann die Beamten beleidigte, wurde er festgenommen.

In der Wiener U-Bahn-Station Längenfeldgasse kam es am Dienstagabend zu einer Randale.

Am Dienstagabend kam es in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse (Wien) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, bot sich ihnen ein gewalttätiges Bild: Ein Mann hielt ein Klappmesser in der Hand und schlug damit gegen einen U-Bahn-Waggon. Das Messer fiel daraufhin in den Gleisbereich.

Mann beleidigt Beamte

Damit aber nicht genug: Der 37-jährige Ungar verhielt sich weiterhin aggressiv, unkooperativ und beleidigte die Beamten. Trotz mehrfacher Abmahnungen wollte er sich nicht beruhigen und wurde schließlich festgenommen. „Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zuvor von einer unbekannten Person geschlagen worden sein und daraufhin das Messer gezückt haben“, heißt es seitens der Polizei. Das Messer wurde sichergestellt und die Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 14:26 Uhr aktualisiert