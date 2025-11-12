Polizei zerschlägt Kokain-Netzwerk: 1,6 Kilo Koks & 5 Festnahmen

Die Wiener Polizei schlägt gleich doppelt zu: In mehreren Stadtteilen wurden Dealer geschnappt, kiloweise Drogen sichergestellt – und ein Polizist bei einem dramatischen Zugriff verletzt.

Unter anderem wurden bei Hausdurchsuchungen in den Bezirken 1010, 1080 und 1090 wurden über 1,6 Kilogramm Kokain und Bargeld im fünfstelligen Bereich entdeckt.

Gleich zwei erfolgreiche Einsätze meldet die Wiener Polizei gegen die Suchtmittel-kriminalität. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) schlugen am Diens-tag in mehreren Bezirken zu – mit beachtlichem Erfolg.

Wiener Polizei stoppt Kokain-Deals

Im ersten Fall (11.11., 14.40 Uhr) gelang es den Ermittlern, drei mutmaßliche Drogenhändler (26, 32, bulgarische Staatsbürger) festzunehmen. Bei Hausdurchsuchungen in den Be-zirken 1010, 1080 und 1090 wurden über 1,6 Kilogramm Kokain und Bargeld im fünf-stelligen Bereich ent-deckt. Ein Verdächtiger leistete heftigen Widerstand – er und ein EGS-Beamter stürzten gemeinsam ein Treppenhaus hinunter. Beide wurden verletzt, der Polizist musste den Dienst abbrechen.

Weitere Dealer im Visier – Festnahmen in Wien-Neubau und Ottakring

Nur rund eine Stunde später, gegen 15.45 Uhr, schlugen weitere EGS-Beamte erneut zu – diesmal in den Bezirken 1060 und 1160 Wien. Zwei Männer (24, 23, somalischer und serbischer Staatsbürger) wurden beim Drogenverkauf im öffentlichen Raum ertappt. Bei den Festnahmen stellten die Beamten mehrere Gramm Kokain sowie rund 150 Gramm Marihuana und Cannabis-Harz sicher. Gegen einen der Männer wurde zusätzlich ein Betretungsverbot für die Schutzzone Yppenplatz ausgesprochen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Polizei: „Null Toleranz gegen Drogenhandel“

Laut der Landespolizeidirektion Wien zeigt sich die EGS weiter entschlossen, den öffentlichen Drogenhandel konsequent zu bekämpfen. „Jede Festnahme bedeutet ein Stück mehr Sicher-heit auf Wiens Straßen“, heißt es vonseiten der Polizei. Die sicherge-stellte Menge entspricht mehreren tausend möglichen Konsumeinheiten – und wäre auf dem Schwarzmarkt zigtausende Euro wert gewesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 14:20 Uhr aktualisiert