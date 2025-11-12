Alfons Haider, Peter Stöger, Jazz Gitti & Co.: Promis im Gott-Modus

Die Wiener Sofiensäle verwandelten sich am 12. November in einen echten Promi-Olymp. Künstlerin Margarita Gavrielova machte’s möglich: Alfons Haider als Shiva & Aphrodite, Thomas Spitzer ebenfalls göttlich, Caroline Athanasiadis als Athene. Peter Stöger? Olympus! Die Stars wurden zu lebenden Talismane, die Stärke, Selbstliebe und ein bisschen Eitelkeit ausstrahlen.

Ex-Miss Vienna Carmen Knor, Christina „Mausi" Lugner und der amtierende Mister Austria Christopher Dengg waren auch dabei.

Entertainer Alfons Haider schlüpfte gleich in zwei Rollen: Als Shiva und als Aphrodite.

Kunst, die nicht nur nett aussieht

„Mut zur Sichtbarkeit ist das Motto“, verriet Gavrielova gegenüber 5 Minuten. Ihre Porträts sind mehr als hübsche Bilder: Sie zeigen Promis, die trotz Druck und Kritik ihre Gaben auspacken. Wer also dachte, VIPs sind nur Champagner und rote Teppiche – falsch gedacht. Hier geht’s um echte Power, sichtbar gemacht auf Leinwand und in der Realität. Diese Kunst hat jedoch ihren Preis: Ab 1500 Euro kann man sich selbst so ein Kunstwerk anfertigen lassen.

Musik, Glam & Augenzwinkern

Neben göttlichen Porträts gab’s Live-Action: Christian Deix feierte mit „Prominent“ Premiere – und nahm die VIP-Welt humorvoll aufs Korn. Gavrielova selbst trat bei der Eröffnung als Engel auf und präsentierte gemeinsam mit Freund und DJ Klaus Biedermann ihren Song „Göttin Lilith“. Drag-Queen Tamara Mascara führte charmant als Moderatorin durch den Abend, und die Gäste ließen sich zwischen Kunst, Musik und Selfie-Action feiern.

Wer alles göttlich war

Vom Kabarettisten Reinhard Nowak über Jazz Gitti bis zu Rapid-Trainer Peter Stöger: Hier saß wirklich jeder VIP in göttlicher Pose. Auch internationale Botschafter schauten vorbei – ein Mix aus Promis, Politik und Kunst, der die Sofiensäle zum absoluten Hingucker machte.

Musikerin Jazz Gitti als Göttin.

Wer ist Margarita Gavrielova?

Die 39-jährige Wienerin ist die Lebensgefährtin von Produzent und DJ Klaus Biedermann („Ein Stern“ / DJ Ötzi). Gemeinsam pendelt das Paar zwischen Wien und Mallorca. Sie hat russische Wurzeln mixt Kunst, Fotografie und EFT-Klopftechnik. Ein schwerer Unfall war der Wendepunkt in ihrem Leben. Vor 22 Jahren erlitt sie einen schweren Unfall mit einem LKW, sie überlebte schwer verletzte. Durch die EFT-Klopftechnik befreite sie sich von alten Mustern und half schließlich auch anderen Frauen, sich wieder selbst zu finden. Heute zeigt sie Promis und allen, die mutig sind, wie man die eigene innere Göttin oder den eigenen Gott sichtbar macht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 15:59 Uhr aktualisiert