Premiere: Westbahn startet mit „China-Zügen“ Richtung Salzburg

Pünktlich um 5.38 Uhr verließ der neue Westbahn-Zug heute den Wiener Westbahnhof Richtung Salzburg. Rund zweieinhalb Stunden später rollte er dort ein – und schrieb damit Bahn-Geschichte: Zum ersten Mal fährt in Österreich ein Zug des chinesischen Herstellers CRRC im Linienbetrieb. Die Westbahn hat insgesamt vier dieser Doppelstockzüge gekauft. Nach monatelangen Testfahrten und Verzögerungen liegt nun endlich die Zulassung der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) vor.

Westbahn bricht das Bahn-Oligopol

Während sich Fahrgäste über mehr Komfort und dichtere Intervalle freuen dürfen, sehen Kritiker schwarz. Vertreter der europäischen Bahnindustrie sprechen von einem „gefährlichen Präzedenzfall“, der Arbeitsplätze in Europa gefährde. Die Westbahn kontert: Der Markt werde von einigen wenigen Konzernen dominiert, die für überhöhte Preise und lange Lieferzeiten sorgen. Mit den chinesischen Zügen wolle man diesen Kreislauf endlich durchbrechen.

Europas erster Betreiber mit CRRC-Zügen

Mit der heutigen Premierenfahrt ist die Westbahn der erste Bahnbetreiber Europas, der Züge des chinesischen Staatskonzerns China Railway Rolling Stock Corporation im Fernverkehr einsetzt. Auch der tschechische Anbieter RegioJet testet CRRC-Züge. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember sollen die vier neuen Garnituren den Takt auf der beliebten Strecke Wien–Salzburg weiter verdichten.

Hintergrund: Bestellung schon 2019

Die Westbahn bestellte die Züge bereits vor sechs Jahren – 2019. Seit 2022 waren sie in Österreich und absolvierten tausende Kilometer Testfahrten. Dass es bis zur endgültigen Zulassung so lange dauerte, lag an den strengen europäischen Sicherheitsvorschriften. Jetzt steht der reguläre Einsatz fest – und die Westbahn setzt auf ein deutliches Signal: Mehr Wettbewerb, weniger Abhängigkeit.