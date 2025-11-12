Großbrand in Amstetten: Lagerhalle brennt lichterloh

Eine Lagerhalle stand in Vollbrand. 200 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Das Gebäude wurde stark beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand.

Ein Großbrand forderte in der Nacht auf Mittwoch rund 200 Einsatzkräfte in Amstetten (Niederösterreich). Eine Lagerhalle eines Unternehmens stand in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz begannen die Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren mit den Löscharbeiten. Unterstützt wurden sie von einem Teleskopmastfahrzeug sowie einer Drohne.

Lagerhalle schwer beschädigt

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Dadurch wurde auch ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Bürogebäude verhindert, wie Medien berichten. Die Halle wurde jedoch schwer beschädigt und stürzte teilweise ein. Verletzt wurde aber niemand. Wie die „NÖN“ berichtet, soll die Brandursache ein technischer Defekt gewesen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 19:57 Uhr aktualisiert