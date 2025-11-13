Hochzeit auf der Palliativstation: Reinhard und Carmen sagten „Ja“

Ein ganz besonderer Wunsch wurde einem an einer Krebserkrankung leidenden Mann auf der Palliativstation im Landesklinikum Amstetten erfüllt. Er heiratete seine langjährige Lebensgefährtin.

Reinhard Tauscher leidet an einer Krebserkrankung und er liegt mittlerweile auf der Palliativstation im Landesklinikum Amstetten (Niederösterreich). Dort gab er seiner langjährigen Lebensgefährtin Carmen das Ja-Wort, wie die Niederösterreichische Landesgesundheits-Agentur nun berichtet: „Die beiden sind seit 15 Jahren ein Paar und haben sich nun in einem berührenden Moment das Eheversprechen gegeben.“

„Dazu gehört auch, Herzenswünsche zu erfüllen“

Die Trauung wurde vor allem durch das mobile Palliativteam des Klinikums möglich. Dieses übernahm mit der Krankenhausleitung die Organisation und sorgte unter anderem für einen Standesbeamten, eine liebevoll gestaltete Hochzeitstorte, Blumen und Sekt. „Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Patientinnen und Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich zu begleiten. Dazu gehört auch, Herzenswünsche zu erfüllen“, betont Oberärztin Elisabeth Mock vom Landesklinikum Amstetten.