Zwei Schönbrunner Hauswasserbüffel als „Landschaftsgärtnerinnen“

Zwei Hauswasserbüffel-Weibchen aus dem Tiergarten Schönbrunn genießen ihr Leben mittlerweile im Naturpark Leiser Berge, wo sie die Landschaft mitgestalten sollen.

Jede Menge „Arbeit“ haben zwei Hauswasserbüffel-Weibchen im Naturpark Leiser Berge aktuell zu verrichten. Die beiden Tiere aus dem Tiergarten Schönbrunn sind auf einer vier Hektar großen Fläche mit Schilf, Gräsern und Bäumen quasi als Landschaftsgärtnerinnen im Einsatz. „Die Tiere sorgen für eine naturnahe Beweidung – ganz ohne intensive menschliche Eingriffe. Davon profitieren zahlreiche heimische Tier- und Pflanzenarten“, erklärt etwa Alexander Ernst, der Geschäftsführer des Naturparks.

©Daniel Zupanc Zwei Hauswasserbüffel-Weibchen aus dem Tiergarten Schönbrunn grasen nun im Naturpark Leiser Berge.

Grundstein neuer Wasserbüffel-Population im Weinviertel

Die beiden einjährigen Wasserbüffel aus Schönbrunn bilden dabei den Grundstein einer ganz neuen Weinviertler Wasserbüffel-Population. Die beiden sind schon Ende September übersiedelt und haben sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit mittlerweile gut eingelebt, heißt es in einer Aussendung. „Die Wasserbüffel sind ein wesentlicher Baustein, um dem Weinviertel sein wildes Herz zurückzugeben“, weiß auch Jennifer Kraus, Geschäftsführerin des Startups „Meine Blumenwiese“ und inhaltliche sowie finanzielle Partnerin des Projekts.

Büffel-Nachwuchs in Schönbrunn

Auch Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck freut sich und findet es „schön, dass wir durch die erfolgreiche Haltung und Zucht von Hauswasserbüffeln im Tiergarten große Pflanzenfresser ins Weinviertel zurückbringen können“. Der Population im Tiergarten tut das übrigens keinen Abbruch: „Derzeit freuen wir uns gleich über zwei Jungtiere. Die kleinen Büffel sind die Geschwister jener Tiere, die in den Naturpark Leiser berge übersiedelt sind“, so Hering-Hagenbeck abschließend.