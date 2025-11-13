Forderungen nach Mahrer-Rücktritt werden mehr: Wer folgen könnte

Wegen Diskussionen rund um sein Gehalt und die Gehaltserhöhungen steht WKO-Chef Harald Mahrer vor dem Aus. Immer mehr Stimmen fordern seinen Rücktritt, ein potentieller Nachfolger wird auch schon genannt.

In einer Pressekonferenz am Montag hat der Chef der Wirtschaftskammer (WKO) Harald Mahrer noch angekündigt, seinen Sessel nicht räumen zu wollen und gleichzeitig seinen Posten bei der Nationalbank aufgegeben. Mehr dazu hier: „Die Kritik geht mir sehr nahe“: Mahrer legt einen Posten zurück. Doch die Stimmen, die einen Rücktritt auch von seiner WKO-Stelle fordern, werden immer mehr und immer lauter – und das mittlerweile auch schon aus den eigenen Reihen.

Wer auf Harald Mahrer in der Wirtschaftskammer folgen könnte

In Medienberichten wird nun auch schon ein Nachfolger für Mahrer genannt. Er kommt aus Vorarlberg, ist ÖVP-Urgestein und der derzeitige Präsident der Vorarlberger Wirtschaftskammer: Karlheinz Kopf. Zumindest als Übergangslösung könnte er statt Mahrer nach Wien zurückkehren – falls dieser seinen Sessel räumen sollte. Nachfolgechancen scheinen auch die Chefinnen aus Tirol (Barbara Thaler) und Oberösterreich (Doris Hummer) zu haben.