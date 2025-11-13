3,42 Promille: Paar betrinkt sich, dann wird Frau festgenommen

Nachdem ein Streit in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf am späten Mittwochvormittag, 12. November 2025 gegen 11 Uhr, eskaliert ist, wurde eine 46-Jährige festgenommen.

Wie die Polizei nun berichtet, ist es Mittwochvormittag zu einem lautstarken Streit zwischen einem 52-Jährigen und seiner 46-jährigen Freundin gekommen. Als Beamte eintrafen, konnten diese starken Alkoholgeruch bei beiden Anwesenden wahrnehmen. Während der Sachverhaltsklärung wurde die Österreicherin den Polizisten gegenüber immer wieder sehr laut und unterschritt mehrmals die Nahdistanz.

46-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt

Den Aufforderungen, dies zu unterlassen, kam sie nicht nach, weshalb sie festgenommen wurde. Einen Beamten verletzte sie in weiterer Folge mit einem Fußtritt leicht, dieser konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Ein Alkovortest, der mit ihr durchgeführt wurde, ergab einen unglaublichen Wert von 3,42 Promille. Sie wurde schließlich auf freiem Fuß angezeigt.