Hilfsbereitschaft ausgenutzt: 13-Jähriger beraubt und geschlagen

In Wien-Neubau kam es gestern Mittag zu einem Raub: Zwei Jugendliche sollen einem 13-Jährigen die Brieftasche entrissen haben, als dieser ihnen auf ihre Bitte hin Geld wechseln wollte. Es kam zu zwei Festnahmen.

Zwei Jugendliche (13 und 15) waren am 12. November um die Mittagszeit auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau unterwegs. Plötzlich wurden sie im Bereich des Westbahnhofes von zwei anderen Jugendlichen angesprochen, die sie darum baten, ihnen Geld zu wechseln. Doch als der 13-Jährige seine Brieftasche herauszog, passierte es: Einer der beiden Jugendlichen versuchte, sie ihm zu entreißen. Und damit nicht genug: „Der zweite Tatverdächtige soll dem Opfer ins Gesicht geschlagen haben, danach flüchteten die Unbekannten“, schildert die Polizei.

Polizei schnappte die mutmaßlichen Täter

Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung der Jugendlichen auf: Das Stadtpolizeikommando Fünfhaus hielt in einer Parkanlage in der Clementinengasse zwei Personen, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen, an. Dabei handelte es sich um einen 14-jährigen Österreicher und einen 15-Jährigen, dessen Staatsbürgerschaft laut Angaben der Polizei noch nicht geklärt werden konnte. Die beiden wurden vorläufig festgenommen.

13-Jähriger blieb unverletzt

Die Beamten fanden bei den Jugendlichen Bargeld, das vermutlich von dem Raub stammte, und stellten dieses sicher. „In den Einvernahmen zeigten sich die Jugendlichen geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt“, so die Polizei abschließend.