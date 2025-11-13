Wiener Polizei nimmt Drogendealerin bei U-Bahn-Station fest

Der Wiener Polizei gelang ein weiterer Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel: Eine 42-Jährige wurde nahe der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße festgenommen.

Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum Ost, Ermitt-lungsbereich Suchtmittel, ist es im Zuge eines Schwerpunktes gelungen eine 42-Jährige (Stbg.: Österreich) festzunehmen. Die Frau steht im Verdacht im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße Tabletten, welche Drogenersatzstoffe sind, verkauft zu haben. Bei einer Personsdurchsuchung konnten mehrere Drogenersatzstoffe in Tablettenform, 2,9 Gramm Ketamin, 2,6 Gramm Kokain sichergestellt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die geständige Frau in eine Justizanstalt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 13:41 Uhr aktualisiert