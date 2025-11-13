Blutige Hände verraten Autodieb – Polizei schnappt Täter auf Anhieb

Ein 33-jähriger Mann scheiterte in Wien-Brigittenau kläglich bei einem Autoeinbruch: Er zerschlug eine Scheibe, verletzte sich dabei – und wurde Minuten später mit Beute und falschem Ausweis festgenommen.

Am Dienstagmorgen wurden die Einsatzkräfte in die Brigittenau alarmiert: Ein 54-jähriger Autofahrer entdeckte sein Fahrzeug am Sachsenplatz mit eingeschlagener Scheibe. Sofort rief er die Polizei. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau leiteten eine Sofort-fahndung nach dem Täter ein – mit Erfolg.

Blutige Spur führt zum Täter

Nur wenige Minuten später konnten die Polizisten in der Nähe einen 33-jährigen Algerier anhalten, der genau auf die Täterbeschreibung passte. Auffällig: Der Mann hatte blutige Verletzungen an beiden Händen – vermutlich von der eingeschlagenen Autoscheibe.

Beute im Gepäck – und ein falscher Ausweis

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Sonnenbrille, die eindeutig aus dem aufge-brochenen Wagen stammte. Außerdem führte der Verdächtige einen gefälschten Personal-ausweis mit sich. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staats-anwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Schneller Fahndungserfolg

Dank des raschen Einschreitens der Polizei war der Fall in kürzester Zeit geklärt. Der verletzte Einbrecher dürfte sich beim Versuch, Beute zu machen, selbst überführt haben – mit seiner eigenen Blutspur als entscheidendem Hinweis.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 13:30 Uhr aktualisiert