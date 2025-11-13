Ladendieb greift Filialleiter an – Festnahme am Handelskai

In Wien-Brigittenau endete ein Ladendiebstahl mit einem handfesten Eklat: Ein 18-Jähriger wurde beim Stehlen erwischt, attackierte den Filialleiter – und landete kurz darauf in Polizeigewahrsam.

Am Dienstagabend kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Wiener Handelskai zu einem Vorfall, der rasch eskalierte. Ein 18-jähriger Mann aus der Russischen Föderation soll mehrere Waren in seine Tasche gesteckt und das Geschäft verlassen haben, ohne zu bezahlen. Doch die Sicherheitsmitarbeiter bemerkten den Diebstahl – und stellten ihn zur Rede.

Fluchtversuch und Attacke

Der mutmaßliche Dieb wollte sich nicht so leicht erwischen lassen. Laut Polizei versuchte er zu flüchten und wurde dabei handgreiflich: Der 18-Jährige attackierte den Filialleiter, um seine Flucht fortzusetzen. Die alarmierten Beamten trafen nur Minuten später ein – und konnten den aufgebrachten Jugendlichen stellen.

Messer bei Durchsuchung gefunden

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung entdeckten die Polizisten ein Springmesser, das der Verdächtige mit sich führte. Es wurde sichergestellt, und die Beamten sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der junge Mann leugnete den Diebstahl, befindet sich jedoch derzeit in Polizeigewahrsam.

Schnelle Reaktion verhindert Schlimmeres

Dank des raschen Eingreifens von Sicherheitspersonal und Polizei blieb die Situation ohne schwerere Verletzungen. Dennoch zeigt der Fall, wie schnell ein simpler Ladendiebstahl in Gewalt ausarten kann – mitten in Wien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 13:48 Uhr aktualisiert