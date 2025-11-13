Drogen-Schmuggler am Flughafen Wien erwischt – 21 Kilo Marihuana

Riesen-Drogenfund am Flughafen Wien-Schwechat: Polizisten entdeckten in einem Koffer ganze 21 Kilo Cannabiskraut. Der Besitzer, ein 52-jähriger Spanier, wurde noch vor Abflug nach Frankfurt festgenommen.

In einem Gepäckstück befanden sich 21 Kilogramm Cannabiskraut, fein säuberlich verpackt und bereit für den Weitertransport nach Frankfurt (Deutschland).

In einem Gepäckstück befanden sich 21 Kilogramm Cannabiskraut, fein säuberlich verpackt und bereit für den Weitertransport nach Frankfurt (Deutschland).

Ein ganz normaler Kontrollmorgen am Flughafen Wien-Schwechat – bis die Beamten der Grenz-polizei auf einen verdächtigen Koffer aus Bangkok stießen. Bei der Durchleuchtung zeigte sich schnell: Der Inhalt war alles andere als harmlos. In dem Gepäckstück befanden sich rund 21 Kilogramm Cannabiskraut, fein säuberlich verpackt und bereit für den Weitertransport nach Frankfurt (Deutschland).

Spanier wollte mit Drogen-Koffer weiterfliegen

Die Polizei reagierte blitzschnell. Der Koffer war auf einen 52-jährigen spanischen Staatsbürger eingecheckt. Noch bevor der Mann in den nächsten Flieger nach Frankfurt steigen konnte, nahmen ihn die Beamten fest. Das Suchtmittel wurde sichergestellt und zur weiteren Untersuchung übergeben.

Festnahme und Einlieferung in Justizanstalt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Die Ermittlungen laufen – insbesondere zur Frage, ob der Mann Teil eines internationalen Drogenschmuggelrings ist oder als Kurier unterwegs war.

Schwechat bleibt Hotspot für Schmuggler

Immer wieder gelingt der Polizei am Flughafen Wien-Schwechat ein Schlag gegen den Drogen-handel. Der aktuelle Fund zeigt erneut, wie professionell die Beamten im Bereich Grenzpolizei und Gepäckkontrolle arbeiten – und dass Schmuggler auch am Transitband keine Chance haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 14:37 Uhr aktualisiert