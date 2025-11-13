PENNY-Offensive: Vier Filialen glänzen jetzt im neuen Look

Neue Designs, frische Ware und ein echter Moderni-sierungsschub: PENNY eröffnet vier Filialen in Wien, Wiener Neudorf, Liezen und Wolkersdorf neu – und sichert dabei 34 Arbeitsplätze in Österreich.

Vier PENNY-Filialen wurden im November neu eröffnet oder komplett umgebaut - in Wien, Wiener Neudorf, Liezen und Wolkersdorf.

PENNY setzt seine große Modernisierungsoffensive fort. Gleich vier Filialen in Österreich wurden im November neu eröffnet oder komplett umgebaut – in Wien, Wiener Neudorf, Liezen und Wolkersdorf. Die Märkte präsentieren sich jetzt im hellen, modernen Design mit klarer Struktur und verbessertem Einkaufserlebnis. Insgesamt werden 34 Arbeitsplätze gesichert. „Wir investieren konsequent in die Weiterentwicklung unseres Filialnetzes“, betont PENNY-Geschäftsführer Niko Karras. Das Ziel: einfacher, übersichtlicher und komfortabler einkaufen -mit regionalen Produkten und persönlichem Service.

Einzigartig: Fleischhauer-Service im Diskonter

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal bleibt der persönliche Fleischhauer-Service – ein Angebot, das in der Diskontbranche sonst kaum zu finden ist. Besonders beliebt ist derzeit der Online-Vorbestellservice für Fleisch, ideal für die Weihnachtszeit oder Familienfeiern. Kunden können ihr Wunschstück online reservieren und bequem in ihrer Filiale abholen.

Frischecheck alle zwei Stunden

Qualität bleibt oberstes Gebot: Frischehelden kontrollieren Obst und Gemüse alle zwei Stunden, Brot und Gebäck kommen mehrmals täglich frisch aus heimischen Bäckereien. So soll sichergestellt werden, dass Kunden jederzeit beste Ware im Regal finden.

Teamgeist und Regionalität Die vier Filialleitungen sind stolz auf ihre neuen Märkte. Fatima Dzafic (Wien): „Unsere Kunden lieben Frische und Regionalität – das motiviert uns täglich.“ Senada Hajdarevic (Wiener Neudorf): „Wir sind mit Herz dabei – unsere Fleischhauer kennen die Wünsche der Kunden genau.“ Susanne Semlitsch (Liezen): „Kurze Wege, klare Struktur – hier macht Einkaufen einfach Spaß.“ Gabriele Feringer-Lipovsky (Wolkersdorf): „Diese Neueröffnung ist etwas Besonderes. Unser Team lebt PENNY-Spirit.“

10 Prozent zur Eröffnung

Zur Feier der Wieder- und Neueröffnungen gibt es 10 Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf mit dem Eröffnungs-Flugblatt. Ein weiterer Grund, den neuen PENNY-Märkten einen Besuch abzustatten.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 7.15 – 19 Uhr (Wien bis 19.30 Uhr) Samstag: 7.15 – 18 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 14:29 Uhr aktualisiert