Bahn-Chaos droht: ÖBB modernisieren Strecke rund um Spittelau

Pendler aufgepasst: Die ÖBB starten 2026 eine große Modernisierung des Franz-Josef-Banhofs. Die Station Spittelau wird gesperrt, Gleise und Bahnsteige werden erneuert. Das bringt Umleitungen und Sperren.

Im Rahmen der Modernisierung wird unter anderem die Gleishallendecke am Franz-Josefs-Bahnhof saniert

Die ÖBB investieren im kommenden Jahr kräftig in die Zukunft des Bahnverkehrs. Zwischen dem Franz-Josefs-Bahnhof und der Haltestelle Wien Spittelau stehen von Jänner bis Ende Juni 2026 umfangreiche Bauarbeiten an. Das Ziel: mehr Komfort, Sicherheit und Klimafreundlichkeit auf einer der wichtigsten Pendlerstrecken Wiens.

Spittelau wird komplett modernisiert

Ab 6. März bis 22. Juni 2026 ist die Station Wien Spittelau komplett gesperrt. In dieser Zeit entsteht eine neue, barrierefreie und moderne Haltestelle mit verbessertem Zugang und zeit-gemäßer Ausstattung. Zusätzlich werden auf dem Abschnitt rund 2,5 Kilometer neue Gleise verlegt und zehn Weichen ausgetauscht – ein entscheidender Schritt, um die Strecke zukunftsfit zu machen.

Sanierung am Franz-Josefs-Bahnhof

Parallel dazu steht auch am Franz-Josefs-Bahnhof eine umfassende Sanierung an. Die Gleis-hallendecke wird von 7. Jänner bis Ende Juni 2026 erneuert. Die Arbeiten erfolgen in Etappen – jeweils zwei Bahnsteige werden nacheinander gesperrt. Währenddessen kann es im Umfeld des Bahnhofs zu geänderten Gehwegen kommen. Eine entsprechende Beschilderung vor Ort soll Reisenden Orientierung geben.

Einschränkungen im Zugverkehr Ab dem Fahrplanwechsel 2025/2026 kommt es zu massiven Änderungen im Fahrplan: S 40 & R 40: fahren nur bis/ab Heiligenstadt (Spittelau & Franz-Josefs-Bahnhof entfallen) REX 4 & REX 41: fahren weiterhin bis/ab Franz-Josefs-Bahnhof 06.03. – 22.06.2026: Station Wien Spittelau entfällt für alle Züge Pendler können in dieser Zeit auf die U4 und die Straßenbahnlinie D ausweichen. Alle Änderungen sind bereits in der ÖBB-App Scotty abrufbar.

Investition in klimafreundliche Mobilität

Auch wenn die Arbeiten für viele Fahrgäste Geduld erfordern, betonen die ÖBB den lang-fristigen Nutzen: Die Modernisierung der Strecke sei ein wichtiger Beitrag zu einem klima-freundlichen und zuverlässigen Bahnverkehr. So sollen die Investitionen nicht nur den täglichen Pendelverkehr verbessern, sondern auch die Grundlage für den Bahnverkehr der Zukunft schaffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 14:57 Uhr aktualisiert