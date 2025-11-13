Messer-Drama in Wiener Park: Prozess um versuchten Mord läuft

Wegen Mordversuchs hat sich am Donnerstag ein 19-jähriger Mann vor einem Geschworenengericht verantworten müssen, weil er am 5. August im Wasserpark in Wien-Floridsdorf einen 33-jährigen flüchtig Bekannten niedergestochen hatte.

Auslöser war ein Streit um ein Handy, das der Ältere dem Jüngeren geborgt hatte. Der 19-Jährige bekannte sich nicht schuldig, er will in Notwehr gehandelt haben. Ein Urteil wurde für den Nachmittag erwartet.

Der junge Bulgare hielt sich seit einigen Wochen in Wien auf. Er war Wanderarbeiter, wie seine Verteidigerin ausführte. Seine Eltern haben sich nach Italien abgesetzt, um Fische auf einem Markt zu verkaufen. Er und seine fünf Brüder wurden in Bulgarien beim Onkel gelassen. Seit seinem 16. Lebensjahr verdingte er sich als Arbeiter. Bevor er nach Wien kam, war er zum Ernten von Paradeisern in Tschechien. Von dort wollte er eigentlich in seine Heimat zurück-kehren. Ihm wurde gesagt, er müsse mit der Bahn zum Wiener Flughafen nach Schwechat, um nach Bulgarien zu gelangen. Am Ende kam er in Floridsdorf an und fand den Weg nicht weiter. Er konnte kein Deutsch und habe kein Handy gehabt, um nachzusehen, führte seine Verteidigerin aus.

Opfer war Zufallsbekanntschaft aus Park

Im Wasserpark traf er dann schließlich eine Woche vor der Tat auf den 33-Jährigen, mit dem er gelegentlich Energy Drinks konsumierte und von dem er sie auch das Handy borgte. Am 5. August waren der Mann und ein Bekannter erneut in dem Floridsdorfer Park und konsumierten bereits vormittags Alkohol, als der junge Mann zu ihnen stieß. Weil der 19-Jährige mit seiner Mutter in Neapel telefonieren wollte, damit diese ihm Geld nach Wien schickt, lieh er sich erneut das Mobiltelefon des Älteren aus. Weil der junge Mann jedoch so lange gebraucht hat, verlangte der 33-Jährige sein Handy nach 15 Minuten zurück und es kam es zu einem lautstarken Streitgespräch.

Dass er zusticht, „hätte ich nie gedacht“

Ab da unterscheiden sich die Versionen der Geschehnisse von Angeklagten und Opfer. Der Ältere berichtete, dass er und sein Bekannter aus dem Park gingen und sich verabschiedeten. Auf der Straße traf er erneut auf den 19-Jährigen, der ihm herwinkte. Dass er zusticht, „hätte ich nie gedacht“, sagte das Opfer im Zeugenstand.

Angeklagter sprach von Attacken gegen ihn

Der Jüngere wiederum sprach davon, in Notwehr gehandelt zu haben. Im Zuge des Streits um das Handy habe er von dem 33-Jährigen einen Schlag auf den Kopf und einen Tritt in die Genitalien bekommen. Als er auf die Knie sackte, sei er von dem Mann in den Schwitzkasten genommen worden. „Ich habe gehustet, geweint und geschrien“, sagte er dem vorsitzenden Richter Daniel Schmitzberger. Da er sich aus dem Griff nicht lösen konnte, holte er ein Springmesser aus der Tasche, das er Tage zuvor auf einem Tisch im Park gefunden hatte, und stach dem Kontrahenten in die linke Brust. „Nach dem ersten Stich hat er noch mehr zugezogen“, sagte der 19-Jährige, weshalb er ein zweites Mal ausholte.

Massive Einblutung in die Brusthöhle

Die zwei Stiche haben das Herz und die Lunge schwer verletzt. Es kam zu einer massiven Ein-blutung in die Brusthöhle, wie der medizinische Gutachter Wolfgang Denk ausführte. Außer-dem wurde eine Strecksehne am kleinen Finger fast durchtrennt. Nur durch einen Zufall wurde das Leben des Mannes gerettet. Ein zufällig anwesender Rettungswagen, dessen Besatzung gerade eine verunfallte Radfahrerin versorgte, kümmerte sich um den lebens-gefährlich Ver-letzten. Sein Kreislauf war bereits instabil, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Eine Notoperation, bei der das Brustbein gespalten werden musste, rettete ihm das Leben. Sechs Tage blieb er auf der Intensivstation. Er schloss sich dem Verfahren mit einer Schmerzengeld-Forderung in der Höhe von 9.000 Euro an.

Opfer nahm trotz Schizophrenie Drogen

Der 33-Jährige leidet seit geraumer Zeit an paranoider Schizophrenie und nimmt dagegen seit 2018 regelmäßig Medikamente. Weil bei ihm auch geringe Alkoholmengen und Drogen festgestellt wurden – Marihuana, Kokain, Crack und Benzodiazepine -, stand auch im Raum, ob das die Wirkung der Medikamente gegen seine psychische Störung aufheben hätte können. Die Verteidigerin des 19-Jährigen meinte, dass der 33-Jährige durchaus eine „pulshafte Reaktion“ aufgrund seiner Krankheit gehabt haben könnte. Für den psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann gab es dafür keinen Hinweis, weil der Mann in der Vergangenheit und vor der Tat rational gehandelt habe. Er habe bei einer Tankstelle Alkohol gekauft, habe sein Handy verliehen und das auch zurückverlangt. Dass Menschen mit paranoider Schizophrenie auch andere Substanzen nehmen, sei „ein gängiges Phänomen“, sagte der Psychiater. Der Bekannte, der mit dem 33-Jährigen im Park trank, konnte nie ausfindig gemacht werden. Das Opfer kannte seinen Namen nicht.

In Italien Mixed Martial Arts (MMA) trainiert

In der Verhandlung stand auch im Raum, dass der Bulgare bei einem seiner Aufenthalte in Italien Mixed Martial Arts (MMA) trainierte. „Ich habe auch zehn Jahre Kampfsport gemacht. Das erste, was man lernt, ist, wie kann man sich gegen einen Angriff gegen den Hals wehren. Haben Sie das nicht gelernt?“, fragte der Beisitzer Wolfgang Etl. „Ich habe keinen Trainer“, meinte der Angeklagte, er habe nur von Videos gelernt. Zudem hatte er sich eine Woche vor der Tat die Hand gebrochen. Den in einem Wiener Spital angelegten Gips hatte er allerdings entfernt gehabt.

Sein Messer war blutig

Er wollte sich gleich nach der Tat stellen, nachdem er gemerkt hatte, dass sein Messer blutig war. Am Floridsdorfer Bahnhof ging er zu einem Pärchen, zeigte die Tatwaffe und bat, die Po-lizei zu holen. Doch das Paar ignorierte ihn. Dann kehrte er an den Tatort zurück, ging dort in eine Tankstelle und bat eine Mitarbeiterin, den Notruf zu wählen.

Randale in Zelle

Bei seiner Festnahme randalierte der Mann allerdings. Er zeigte sich unkooperativ, aggressiv und urinierte durch die vergitterte Zellentür, sodass er in eine Gummizelle gebracht werden musste. „Ich war verzweifelt, habe geweint“, sagte der 19-Jährige. Er habe an sein Kind in Bulgarien und an seine Eltern gedacht. APA/Red, 13.11.2025.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 15:22 Uhr aktualisiert