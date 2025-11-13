Strache vor Gericht: „Ich hab mir nichts zuschulden kommen lassen“

Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verzichtet auf Einspruch in der Spesencausa. Damit ist klar: Es kommt zum Prozess - und der könnte brisant werden.

Laut Staatsanwaltschaft soll Strache versucht haben, sich 300.000 Euro aus einer Lebens-versicherung der Wiener FPÖ zu sichern.

Laut Staatsanwaltschaft soll Strache versucht haben, sich 300.000 Euro aus einer Lebens-versicherung der Wiener FPÖ zu sichern.

Heinz-Christian Strache, einst Vizekanzler und FPÖ-Chef, steht wieder im Rampenlicht – diesmal im Gerichtssaal. In der Spesencausa verzichtet er auf Einspruch, die Anklage ist damit rechtskräftig.

300.000 Euro im Zentrum der Ermittlungen

Laut Staatsanwaltschaft soll Strache versucht haben, sich 300.000 Euro aus einer Lebens-versicherung der Wiener FPÖ zu sichern. Das Geld sollte eigentlich der Partei zustehen – Strache wollte es angeblich selbst kassieren.

„Ich bin unschuldig!“

Der Ex-Politiker weist alle Vorwürfe zurück: Die Versicherung sei korrekt übernommen worden, alles sei rechtens gelaufen. „Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen“, betont Strache. Trotzdem wird’s jetzt ernst.

Von Ibiza bis Spesen – die Justiz lässt nicht locker

Seit dem Ibiza-Skandal 2019 reißen die Verfahren gegen Strache nicht ab. Zwei Prozesse endeten mit Freisprüchen. Doch diesmal könnte es anders laufen – denn in der Spesencausa geht es um bares Geld und verlorenes Vertrauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 15:53 Uhr aktualisiert