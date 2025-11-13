Weihnachtszauber an den ÖBB-Bahnhöfen: Punsch, Disco & Nikolo

Punsch, Musik und festliche Stimmung: Die ÖBB-BahnhofCitys in Wien verwandeln sich ab Mitte November in kleine Weihnachtswunder. Besucher dürfen sich auf Musik, Nikolo & Silent Disco freuen.

Weihnachtszauber trifft Zugverkehr: Ab 13. November wird der Wiener Hauptbahnhof zum Hotspot für Punschliebhaber und Weihnachtsfans. Zwischen Lichterglanz und Musik sorgt heuer ein Highlight für Staunen: Die Silent Disco unter freiem Himmel. Dazu gibt es After-work-DJs, heiße Snacks und eine Eisstockbahn mitten im Stadtzentrum.

Gratis-Einpackstation & Glühweinduft

Wer seine Geschenke ohne Stress verpacken will, nutzt ab 15. Dezember die Einpackstation im Untergeschoss der BahnhofCity. Ganz einfach, schnell und kostenlos.

Weihnachtsfreude am Westbahnhof

Ab 20. November heißt es auch am Wien Westbahnhof: Maroni, Punsch und Eisstockschießen. Immer Donnerstag bis Samstag verwandelt sich der Vapianoplatz in eine Mini-Weihnachtswelt. Auch hier gibt es ein Gratis-Packerl-Service und festliche Stimmung inklusive.

Nikolo verteilt Geschenke

Am 6. Dezember kommt der Nikolo höchstpersönlich in die BahnhofCitys. Kinder dürfen sich über Nikolosackerl und Lebkuchen freuen und Eltern über eine kleine Verschnaufpause vom Weihnachtsstress.