Kartellverfahren gegen Red Bull -EU prüft Machtmissbrauch

Paukenschlag für den Energy-Riesen Red Bull: Die EU-Kommission hat ein Kartellverfahren eingeleitet. Der Konzern soll Konkurrenten wie Monster im Handel gezielt benachteiligt haben.

Es wird ernst für den Energy-Drink-Giganten: Die EU-Kommission hat ein Kartellverfahren gegen Red Bull eingeleitet. Das österreichische Unternehmen mit Sitz in Fuschl (Flachgau) soll laut Brüssel Strategien entwickelt haben, um Konkurrenten im Einzelhandel zu benachteiligen. Ziel ist die Vormachtstellung im Energy-Markt sichern.

Verdacht auf manipulierte Verkaufsstrategien

Laut der EU-Behörde gibt es Hinweise, dass Red Bull Supermärkten und Tankstellen Anreize – auch finanzieller Art – geboten haben soll, um den Verkauf anderer Energy-Drinks zu unter-drücken. Betroffen seien vor allem Produkte über 250 Milliliter, also Dosen im beliebten Standardformat. Der Hauptkonkurrent: offenbar der US-Gigant Monster, an dem auch Coca-Cola beteiligt ist.

Einfluss als „Category Manager“ unter der Lupe

Brisant: Red Bull soll seine Rolle als sogenannter Category Manager genutzt haben, um die Konkurrenz zu verdrängen – also durch Sortimentsgestaltung und Regalplatzierung. Dabei kann ein Hersteller mitentscheiden, wo und wie Produkte (auch die der Mitbewerber) im Geschäft präsentiert werden. Es ist das erste Mal, dass die EU-Kommission diese Art von Markteinfluss genauer untersucht.

„Wollen Preisbildung und Auswahl prüfen“

Laut Kommissionsvizepräsidentin Teresa Ribera will Brüssel klären, ob solche Praktiken „die Preise künstlich hochhalten und die Auswahl für Konsumenten einschränken“. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen Red Bull empfindliche Strafen wegen Missbrauchs einer markt-beherrschenden Stellung. Das Unternehmen selbst äußert sich nicht zu laufenden Verfahren.

Hausdurchsuchung in Elsbethen

Bereits im März 2023 hatten EU-Ermittler die Red-Bull-Zentrale in Elsbethen (Flachgau) durch-sucht. Damals hieß es aus dem Unternehmen, man werde „vollumfänglich mit den Behörden kooperieren“. Nun folgt der nächste Schritt – das formelle Verfahren. Ein Urteil oder eine Strafe steht allerdings noch aus.