Lorenz Böhler Spital verliert Schockraum – Ärzte schlagen Alarm

Kein Schockraum mehr im Lorenz Böhler? Die AUVA plant den Umbau ihres Unfallspitals in Brigittenau – Ärzte sprechen von einem gefährlichen Rückschritt und fordern sofortige Klarheit.

Am Standort Brigittenau sind künftig drei OP-Säle, zwei Normalstationen mit insgesamt 56 Betten, vier Intensivbetten sowie sechs Tagesklinikplätze vorgesehen.

Die geplante Umstrukturierung im AUVA-Traumazentrum Brigittenau sorgt für heftige Kritik. Im Neubau des Modulgebäudes ist kein Schockraum mehr vorgesehen – jener Bereich, in dem Schwerstverletzte sofort behandelt werden. Stattdessen soll es künftig nur einen Akut-Interventionsraum mit direkter CT-Anbindung geben.

Ärztekammer spricht von „gefährlichem Downgrading“

Für Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident der Ärztekammer und Kurienobmann der angestellten Ärzte, ist das völlig unverständlich: „Jüngste Fälle wie jener in Oberösterreich, wo eine Patientin nach Abweisungen mehrerer Spitäler verstarb, zeigen, wie essenziell Schock-räume sind. Ein Unfallspital ohne Schockraum ist schlicht fahrlässig.“ Eine Patientin wurde von mehreren Spitälern abgewiesen und verstarb wenig später.

Sorge um die Intensivversorgung

Laut Ärztekammer sei ein Akutraum kein ausreichender Ersatz. „Schwerverletzte brauchen sofortige, interdisziplinäre Versorgung – das kann nur ein voll ausgestatteter Schockraum leisten“, betont Maldonado-González. Die Unsicherheit über die Zukunft des Traumazentrums sorge auch beim Personal für Unruhe.

Ärzte fordern Klarheit und Transparenz

„Wir erwarten uns eine umgehende Klarstellung, dass die geltende Betriebsvereinbarung eins zu eins fortgeführt wird – insbesondere die Regelungen zum verpflichtenden Teamsystem, zur Mindestbesetzung der Dienstmannschaft am Tag und in der Nacht sowie zur Mindestbesetzung in der Anästhesie. Die Belegschaft fordert hier zu Recht Klarheit und Transparenz ein“, appel-liert Maldonado-González.

Geplante Ausstattung und Fertigstellung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 19:14 Uhr aktualisiert