Wien-Wetter: Der Nebel hält sich am Freitag hartnäckig

Am Freitag präsentiert sich das Wetter in Wien trüb und neblig. Eine dichte Hochnebelschicht hält sich über der Stadt und sorgt dafür, dass selbst am Nachmittag nur wenig Sonne durchdringt. Der Wind kommt aus Südost und frischt im Tagesverlauf deutlich auf, was das Wettergeschehen spürbar macht. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh um 4 Grad und steigen tagsüber auf rund 9 Grad.