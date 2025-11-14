Christkindlmärkte im Visier: 160 Kontrollen durch Marktamt

Heute eröffnet der Christkindlmarkt am Rathausplatz. Das Marktamt kontrolliert streng: Über 160 Checks, erste Verwarnungen, jedoch noch keine Anzeigen.

Wiens Weihnachtsmarktsaison ist offiziell gestartet: Nach Schönbrunn und Stephansplatz öffnen heute acht weitere Märkte – darunter das Aushängeschild am Rathausplatz. Während die ersten Besucher die Punschhütten ansteuern, ist das Marktamt schon voll im Einsatz. In den letzten sieben Tagen gab es über 160 unangekündigte Kontrollen. Teams zu zwei bis fünf Personen prüfen parallel an mehreren Ständen – damit niemand gewarnt ist. Besonders wichtig: Preisangaben, Hygiene, die Qualität von Punsch und Glühwein sowie die korrekte Kennzeichnung von Allergenen und Jugendgetränken.

Erste Verwarnungen – AGES prüft jede Punschprobe

Die bisherige Bilanz fällt mild aus: Keine einzige Anzeige, dafür 15 Verwarnungen. Betroffen waren vor allem unvollständige Allergeninfos oder unklare Kennzeichnungen bei alkoholfreien Jugendgetränken. Gekostet wird übrigens nicht vor Ort. Proben wandern direkt zur die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), die ein Gutachten erstellt. Bei echten Verstößen würde ein Stand sofort gesperrt – das ist jedoch seit 25 Jahren nicht vorgekommen. Eine beeindruckend saubere Bilanz für Wiens Märkte.

14 Märkte, 911 Stände – Wien startet voll in die Saison Auch Belvedere, Hof und Spittelberg sperren auf Heute öffnen gleich acht Märkte, darunter: Rathausplatz Am Hof Spittelberg Belvedere Campus der Uni Wien Mit dem Kunstadventmarkt vor der Karlskirche am 21. November ist die Saison vollständig. Heuer gibt es 14 Christkindlmärkte mit insgesamt 911 Ständen – so viele wie selten zuvor.

Beliebte Klassiker bleiben heuer zu

MQ und Maria-Theresien-Platz im Umbau

Zwei Traditionsmärkte fallen heuer aus:

MuseumsQuartier – Begrünung & Umbau des Haupthofs

Maria-Theresien-Platz (ZwiDeMu) – barrierefreie Museumseingänge

Trotzdem: Am MQ-Vorplatz gibt es Punsch, und sogar Eisstockschießen startet dort ab Samstag.

Auch der Adventmarkt im Palais Liechtenstein findet nicht mehr statt – der Veranstalter nennt wirtschaftliche Gründe.

Von Winterzauber bis „All you can Eat & Drink“ Neben den klassischen Märkten gibt es zusätzliche Veranstaltungen: Wintermarkt am Riesenradplatz ab 21. November

Winterzauber im Böhmischen Prater

Neu: „All you can Eat & Drink“-Weihnachtsmarkt auf der Prater Hauptallee Die Vielfalt wächst – von traditionell bis kurios ist alles dabei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 08:53 Uhr aktualisiert