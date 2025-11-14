Vom Spital zum Luxus-Grätzl? „Sophie 7“ öffnet für erste Bewohner

Die ersten Bewohner sind eingezogen: Wo einst das Sophienspital stand, entsteht mit „Sophie 7“ ein neues Stadtquartier mit Park, Kultur, Wohnen und sozialer Infrastruktur - mitten am Neubaugürtel.

Das Areal des ehemaligen Sophienspitals im 7. Bezirk startet offiziell in seine neue Zukunft: Diese Woche wurden die ersten geförderten Wohnungen am Neubaugürtel übergeben. Wo früher Patienten versorgt wurden, ist heute ein moderner Wohn- und Lebensraum entstanden – ruhig, grün und überraschend abgeschirmt vom Verkehrslärm des Gürtels.

Ein Park als neues Herz des Grätzls

Im Zentrum des rund 1,3 Hektar großen Stadtquartiers liegt ein öffentlicher Park mit altem Baumbestand – ein echtes Plus im dicht bebauten 7. Bezirk. Die historische Bausubstanz wurde erhalten und kombiniert mit modernen Neubauten. Insgesamt entstehen hier über 220 geförderte und kommunale Wohnungen: 120 von der Sozialbau AG, 56 von der WBV-GPA sowie 46 neue Gemeindewohnungen, die Wiener Wohnen Anfang 2026 übergeben wird.

Kultur, Begegnung & täglich neues Leben

„Sophie 7“ soll deutlich mehr sein als ein Wohnprojekt. Die denkmalgeschützten Gebäude wurden aufwendig saniert und ins neue Konzept eingebettet. Der historische Kenyon-Pavillon wird zum kulturellen Hotspot: Ein Mehrzwecksaal, später ein Restaurant mit Bar, Co-Working-Flächen sowie Kunst- und Kulturangebote sollen das Grätzl beleben. Der Karl-Ludwig-Pavillon wird ab Jänner Platz für einen Kindergarten, einen Pensionistenstützpunkt und hochwertige Altbauwohnungen bieten.

Soziale Infrastruktur für den Alltag

Neben den geförderten Wohnungen entstehen auch neue Bildungs- und Gemeinschafts-angebote. In einem Neubau eröffnet ein Standort der Volkshochschule, zusätzlich entstehen Wohngemeinschaften für Alleinerziehende. Damit soll „Sophie 7“ ein vielseitiges, gene-rationenübergreifendes Umfeld bieten – ein Ansatz, der zunehmend als Modell für zukünftige innerstädtische Entwicklungsprojekte gilt.

Nachhaltiges Quartier mit modernster Technik

Auch im Bereich Energie setzt das Projekt auf Zukunft: Photovoltaikanlagen versorgen Allgemeinflächen und Haustechnik, die Wärme kommt aus Fernwärme und Geothermie. Begrünte Fassaden, großzügige Freiflächen, Versickerungszonen und Verdunstungsflächen sollen das Mikroklima verbessern und sommerliche Hitze mildern. Der Park und die Dachbegrünungen bilden ein wichtiges Element im Kampf gegen die Überhitzung der Stadt.