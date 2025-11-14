Polizei hält E-Scooter-Fahrer an – und findet mutmaßlichen Messer-Räuber

In Wien-Favoriten ging der Polizei gestern Abend bei einer Verkehrskontrolle ein mutmaßlicher Räuber ins Netz. Bei dem "dringend Tatverdächtigen" wurden außerdem Waffen sichergestellt.

Am Abend des 14. November beobachteten Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse in Wien-Favoriten einen E-Scooter-Fahrer, der sich verdächtig verhielt. Darum hielten die Polizisten ihn an. Als sie den Mann überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den 27-jährigen Syrer eine Festnahmeanordnung aufrecht war – und zwar wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Festgenommener könnte Messer-Raub verübt haben

Die Vorwürfe wiegen schwer: „Der Mann ist dringend tatverdächtig, am 10. Oktober 2025 einen 30-Jährigen in dessen Wohnung unter Vorhaltung eines Messers beraubt zu haben und anschließend mit dessen Mobiltelefon und Bankomatkarte geflüchtet zu sein“, schildert die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann sofort fest und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie ein Spring- sowie ein Klappmesser, auch Pfefferspray hatte der Mann dabei. Die Polizei stellte die Waffen sicher. „Gegen den Mann besteht bereits ein gültiges Waffenverbot, zudem hielt er sich in einer Waffenverbotszone auf. Er wurde entsprechend angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam“, so die Polizei abschließend.