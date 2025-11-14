Ladendieb bedroht Drogerie-Mitarbeiter mit dem Tod

Ein 45-jähriger Mann soll in einer Wiener Drogerie Parfums gestohlen haben. Beim Ansprechen durch Mitarbeiter soll er völlig ausgerastet sein, sie beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben.

Ladendetektive einer Drogerie sollen gestern Abend (13. November 2025, 18.30 Uhr) einen Mann dabei beobachtet haben, wie dieser mehrere Parfums in seine Jackentasche steckte und ohne diese zu bezahlen, das Geschäft verließ. Als die Mitarbeiter den mutmaßlichen Ladendieb ansprachen, soll dieser ihnen gegenüber äußerst aggressiv geworden sein, sie beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben.

Uneinsichtig und unkooperativ

Auch gegenüber den kurz darauf eingetroffenen Beamten und der Bereitschaftseinheit Wien zeigte sich der 45-jährige Rumäne uneinsichtig und unkooperativ. Im Zuge seiner Personsdurchsuchung konnten die gestohlenen Waren vorgefunden werden. „Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls sowie der gefährlichen Drohung angezeigt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien.