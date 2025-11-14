Schwer verletzt: Radfahrer bei Kollision auf Gehsteig geschleudert

Am Donnerstagmorgen kam es in Wien-Döbling zu einem schweren Unfall: Ein 57-jähriger Radfahrer kollidierte mit einem PKW und wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Ein 57-jähriger Radfahrer kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit einem PKW und wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert.

Ein 57-jähriger Radfahrer kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit einem PKW und wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert.

Am 13. November 2025 gegen 08.45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Cottagegasse – Peter-Jordan-Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Radfahrer kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit einem PKW und wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert.

Radfahrer schwer verletzt

Der Radfahrer wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht, sein Zustand wird jedoch als ernst beschrieben. Die 78-jährige Lenkerin des PKWs blieb unverletzt und steht unter Schock.

Unfallursache noch unklar

Das Verkehrsunfallkommando Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden, um den Hergang zu klären. Die Polizei betont, dass derzeit noch keine Angaben zur Schuldfrage gemacht werden können.

Appell zur Vorsicht

Dieser Vorfall erinnert erneut an die Gefahren im Straßenverkehr, besonders für Radfahrer. Auch im dicht befahrenen Wien ist erhöhte Aufmerksamkeit an Kreuzungen entscheidend, um solche schweren Unfälle zu vermeiden.